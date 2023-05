El gol le salió desde el alma

Para el equipo de la banda la cuarta fue la vencida, después de tres primeras fechas con lejanía respecto al gol, a tal punto que no había convertido ninguno. Pero ayer en cancha de Ceibal, único partido fijado, venció a Progreso por la mínima diferencia, anotando su primer gol en el torneo de la «B», valiendo tres puntos que le importan. Escala en la tabla ahora con 5 puntos y solo cuatro puntos debajo del segundo, que no es otro que Libertad.

Por eso el gol de Jefferson Olivera a los 35′ del segundo tiempo, a Progreso le salió desde el alma y no fue para menos. El mismo Olivera pudo gritar el segundo cuando el partido se moría, en medio del descontrol de Hindú, que fue per no volvió y un Progreso sabiendo por donde pasaba el negocio. Cuando Hindú se aventuró en el ataque, la solvencia de Nelson Martínez en el arco como aspecto clave, mientras las dudas se asociaron siempre a Hindú.

Menos blando Progreso, más sólido en defensa y creación de chances en la media hora final, en un partido que en algún momento pareció condenado al 0 a 0, pero en el ingresado Olivera, Progreso encontró la respuesta: gol y tres puntos. Tres puntos que valen demasiado.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Árbitro central: Pablo Ferreira (José Gabriel de los Santos), Pablo Almirón, César Loetti.

PROGRESO (1)- Nelson Martínez:Hugo Chiappa, Robert Tonna, Marcelo Cabrera, Maycol Pintos; Nahuel Mendoza, Marcelo Píriz, Marco González; Fabricio Lairihoy, Emilio Rodríguez, Mauro Ferreira. Suplentes: Thiago Silveira, José Hernández, Jefferson Olivera, Gastón Torrens, Aarón Martínez, Braian Ferreira, Rodrigo Silva.

Director Técnico: Facundo Mendoza.

HINDÚ (0)- Matías Galli; Mateo Branca, Mateo Massarino, Martín Suárez, Juan Dávila, Gonzalo Miranda, Sebastián Galli, Alvaro Echague; Santiago Ortiz; Mauricio Ribero, Valentín Machado. Suplentes:Daniel Gómez, Rodrigo Flortes, Enzo Fioritti, Luchas Echague, Jonatan Ferreira, Juan Carlos Pereira, Nicolás Estévez.

GOL: 35′ del segundo tiempo, Jefferson Olivera (P).

Expulsado: 46′ del segundo tiempo, Mauricio Ribero (H).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Nelson Martínez-Robert Tonna.

EL MEJOR DE HINDÚ: Alvaro Echague-Martín Suárez.