El Gobierno uruguayo responderá con transparencia a la orden judicial sobre las vacunas

El Gobierno de Uruguay responderá «con transparencia» ante la orden judicial que recibió para presentar información sobre las vacunas contra la covid-19 del laboratorio estadounidense Pfizer.

Así lo destacó este martes a la prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al ser consultado por la situación surgida luego de que un abogado presentara una acción de amparo contra las vacunas.

«El Gobierno, ante una intimación en el día de mañana, obviamente se va a presentar. Se va a presentar siendo fiel con tres principios que rigieron toda la pandemia: transparencia, responsabilidad y aval científico», subrayó.



Agregó que no debe haber en la historia del país suramericano «una decisión de Gobierno» que tenga «tanta discusión y aval científico» como el hecho de vacunar contra la covid-19.

«El Gobierno tomó decisiones que fueron propuestas y avaladas por los científicos en una vacunación que, además, es importante decirlo, no es obligatoria, es voluntaria», finalizó.

La Presidencia de Uruguay, el Ministerio de Salud Pública y el laboratorio Pfizer fueron citados a una audiencia este miércoles a las 9.00 hora local (12.00 GMT).

Los pedidos del juez de la causa son que se presente copia certificada de todos y cada uno de los contratos de compra «de las llamadas vacunas anticovid que haya suscrito, posea o simplemente estén a su alcance».

También, que brinde «amplio detalle» de la composición bioquímica de las vacunas, que explique si las dosis se distribuyen por lotes o partidas diferenciales y que especifique «si las denominadas vacunas contienen la sustancia llamada ‘ARN mensajero'». Algunos otros de los pedidos detallados en 16 puntos son que se certifique «si las sustancias contenidas en las llamadas vacunas y suministradas en Uruguay son experimentales o no» y que presente la información que tenga sobre «lo que científicamente se sabe -y no se sabe- sobre la efectividad de las rotuladas como vacunas».

Además, «que sumistre cifras oficiales que demuestren la incidencia negativa o positiva de la llamada vacunación en la cantidad de contagios y de muertes con diagnóstico de infección por coronavirus».