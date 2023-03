«El Gobierno Nacional aumentó los aportes a Intendencias y Municipios»

Mayor Retirado Sergio Acuña – OPP

La oficina de planeamiento y presupuesto está realizando una fuerte inversión en los municipios y el mejoramiento en la calidad de vida de los pobladores de los distintos distritos. A su vez la Intendencia de Salto se ha beneficiado con aportes de un 75 por ciento en la ejecución de sus obras.

El Mayor Retirado Sergio Acuña, puso énfasis en los proyectos que se han realizado hasta el momento y los que están en curso.

¿Actualmente qué lugar ocupa en OPP y de qué área depende?

«Como Coordinadores de OPP junto al Cr. Walter Texeira Núñez dependemos del Área de Descentralización y Cohesión Social, donde uno de sus objetivos es fortalecer la capacidad de gestión de las Intendencias y los Gobiernos Municipales, aportando herramientas para una gestión coordinada entre los tres niveles de Gobierno y así lograr un mejor vínculo entre ellos.»

¿Qué tipo de trabajo y tareas se les asignaron?

«A modo de introducción uno de los pilares fundamentales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) dependiente de la Presidencia de la República es asesorar en planificación, en la estructuración del presupuesto, en el diseño de políticas transversales y su instrumentación, en el control y en la evaluación de éstas.

Dicho esto, nuestra tarea principal es trabajar con los Municipios como nexo articulador de la gestión acercando al Gobierno Nacional.»

¿Qué aportes se harán este año para nuestro departamento?

«El Departamento de Salto a través del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM) en 2022 recibió 48 millones de pesos por lo que se ejecutaron 56 proyectos.

Para el presente año Salto recibirá 60 millones de pesos con el propósito de fortalecer la capacidad de gestión de los Municipios los cuales serán distribuidos entre los 6 con un enfoque de equidad territorial, considerando características estructurales, socioeconómicas y demográficas.»

¿Con que actores han articulado durante estos años?

«Durante estos tres años de Gobierno hemos coordinado con casi todos los Entes del Estado en pos de una articulación que ha permitido atender situaciones que afectan la gestión Municipal y otras que implican la acción del Gobierno Nacional.»

¿Cómo es la relación con Intendencia de Salto?

«La relación con la Intendencia de Salto es la que corresponde siempre dentro del respeto de su autonomía lo cual no implica que compartamos algunas acciones de Gobierno que se han llevado a cabo.»

¿En qué se han visto favorecidos los municipios?

«Los Municipios se han visto favorecidos por habérseles asignado Fondos de Desarrollo del Interior (FDI) provenientes de OPP, lo que les ha permitido ejecutar obras y de mayor envergadura y también adquirir maquinaria vial para atender situaciones puntuales sin depender de la Intendencia.

Municipios sin combustible

“Lo que no está bien es que el Intendente les transfiera la responsabilidad de atender la caminería en su totalidad. No solamente porque su mantenimiento le corresponde a la Intendencia a través de los recursos que recibe por el Programa 999, sino que además casi todos los Municipios tienen una gran extensión en kilómetros de caminos dentro de sus límites. Los recursos viales y Humanos que poseen son totalmente insuficientes y el Gobierno Departamental no les provee ni un solo litro de combustible como lo estipula la Ley.»

«75 por ciento de los aportes son del Gobierno Nacional»

«Todas las obras de infraestructura que se están llevando adelante en Salto son costeadas con recursos del Gobierno Nacional y una contrapartida de 15% que debe hacer el Gobierno Departamental y/o Municipal. Camino a Termas del Arapey, Barrio Artigas, Barrios Mi Tío, Federico Moreira, Los Ingleses, la Avenida Ramón Vinci (ex Apolón de Mirbeck), Proyecto Costanera Norte etc.

La totalidad de compra de maquinaria y las obras de los Municipios que se han realizado mediante Fondo de desarrollo del Interior (FDI) más contrapartida del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM), son ejecutadas 100 % con recursos provenientes del Gobierno Nacional.»

¿Qué inquietudes reciben?

«La mayoría de las inquietudes recibidas responden al mal estado en general de la caminería rural y últimamente a lo relacionado con el déficit hídrico. Destacamos el trabajo de los Gobiernos Municipales y el esfuerzo para solucionar los problemas de la gente.

Tal es así, que ante la falta de respuesta del Gobierno Departamental el Alcalde del Municipio Lavalleja gestionó una nueva perforación para Pueblo Russo que afortunadamente se logró solventar mediante el aporte invalorable de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.»

¿Qué objetivos persiguen antes de finalizar el quinquenio?

«En lo que resta de la gestión seguiremos apostando a que los Municipios alcancen el mayor porcentaje de ejecución de todos los Proyectos Operativos Anuales (POA) en sus áreas de responsabilidad mediante la coordinación y articulación necesaria que debamos realizar.

El Gobierno Nacional ha aumentado considerablemente los aportes económicos a los Gobiernos Departamentales y Municipales con el propósito de mejorar la calidad de vida de la gente y tenemos el compromiso entre todos de seguir profundizando la descentralización que es prioridad para la Coalición.»