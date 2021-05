El gobierno estima que en primavera el público podrá volver a los espectáculos deportivos. No antes. Por estos lares hay que saberlo también.

Neutrales de la Liga están obligados a obtención de recursos para jugar

Sebastián Bauzá, secretario nacional de Deportes, apuntó en radio Universal que el gobierno tiene la proyección de que el público pueda volver a los estadios de fútbol después de la primavera. Explicó que está trabajando junto a Presidencia en base al “Pase verde”, que tendrá tres opciones: pacientes vacunados, los que han tenido COVID y ya tienen anticuerpos y los test rápidos que se puedan hacer antes de ingresar a algún espectáculo. Consultado sobre cuándo se podrá volver a las tribunas, Bauzá respondió: “Utilizo las palabras del ministro Daniel Salinas: en la primavera vamos a estar más libres y a vivir una normalidad mayor. Creo que vamos a tener que pasar el invierno y comenzar en primavera”.

A esta información, hay que tenerla en cuenta. El jerarca se refirió también a la reapertura de clubes y gimnasios, que se produjo ayer, señalando que se está estudiando cuántos de estos establecimientos volvieron a abrir tras la habilitación del gobierno, ya que se sabe que muchos enfrentaron problemas económicos e incluso algunos quebraron.

CASI UNA OBLIGACIÓN

De lo que no hay dudas que a veces es necesaria la lectura de las informaciones que se van planteando. Por ejemplo, la que desde EL PUEBLO reproducimos, porque a nivel del gobierno central y si de habilitación de público se trata, se apunta claramente a setiembre. «En la primera vamos a estar más libres», describe Bauzá.

Por lo tanto, junio, julio y agosto, surgen como meses descartados. Sin chance a ese nivel expuesto.

A la luz de ello, la obligación se deriva sin más trámite hacia los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, que prolongan el convencimiento: «manejamos el peor escenario y el peor escenario es jugar sin público». Desde la cúpula de mando de Luis Alberto Arreseigor, las gestiones que no han faltado ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y algún sponsor más que pueda sumarse como sustento. Una manera de no depender exclusivamente del organismo binacional.

LAS DUDAS PENDIENTES

El hecho es que Bauzá invoca a que «en la primavera vamos a estar más libres» y en el caso de la Liga Salteña de Fútbol, el objetivo de despuntar la temporada EN LOS PRIMEROS DÍAS DE SETIEMBRE. Estamos hablando de casi tres meses que restan, para que la pelota pueda ganar espacios y el fútbol retorne a escena.

Se trata de proyecciones TEÓRICAS Y SIN CERTEZA REAL, desde el momento que todo se condicionará a la evolución de una pandemia que por ahora permanece en toda su magnitud, con casos de covid que fueron comprometiendo la pretendida merma.

Para colmo en Salto, los registros más elevados como parte misma de la realidad.

El Covid y el deporte asociados: mala cosa.

Joaquín Correa lo suple a Alvaro Lapeira en Salto FC

*************************

No son pocos los deportistas salteños de antes y de ahora, que padecen o padecieron las consecuencias del Covid 19. El número es significativo. No se trata de mencionarlos, pero bien que se fue sabiendo cada caso. Y el hecho es que en los contagios no claudican y las consecuencias lejos de disminuir, cobran renovada vigencia.

En las últimas horas, arrojó positivo el hisopado que se le practicara a ALVARO LAPEIRA, kinesiólogo de Salto Fútbol Club y de San Eugenio.

No por otra razón, semanas para permanecer al margen, hasta consentir un mejoramiento real.

Teniendo en cuenta la situación que se crea, los mando de la entidad «naranjera» abrieron diálogo con Joaquín «Fandango» Correa, quien aceptó la suplencia,. hasta que Alvaro esté en condiciones de reintegrarse. En el caso de «Fandango», años en la misión, sabe de qué se trata.

No solo que pasó por clubes del medio, sino en selecciones de la Liga Salteña, tanto a nivel de mayores como de juveniles. En el 2015 para Joaquín, año inolvidable, desde el momento que Salto alcanzó la triple corona: Sub 15, Sub 18 y mayores.

En el caso de Salto Fútbol Club, transitando por una semana donde los testeos individuales no faltan, para que al llegar el sábado proximo pueda revelarse una nómina básica de por lo menos 20 jugadores, quienes despuntarán a la pretemporada a partir de junio.

A su vez la Comisión Directiva que preside Lisandro Rossi, ajusta todo lo relativo al relanzamiento oficial de Salto Fútbol Club, retornando al esquema profesional de la Asociación Uruguaya.

En los planteles, ¿qué porcentaje de vacunados?

Los científicos apuntan a una necesidad: la vacunación como vía posible, para bloquear en alguna medida el efecto de la pandemia. A su vez en el caso de los clubes de la Liga Salteña de Fútbol, NO se iniciará el proceso de apertura hasta que no se tenga en claro los protocolos a seguir y la responsabilidad que les cabe en caso de brotes significativos.

Mientras que una interrogante es la que fluye: al día de hoy, ¿qué porcentaje de jugadores vacunados en los clubes de la Liga Salteña, en la divisional que fuese? Ocurre que no solo se trata de planteles de Primera División, también quienes se enmarcan en las categorías del Consejo Único Juvenil. De acuerdo a lo que se revelara a EL PUEBLO antes del inicio de la pretemporada, en cada institución surgirá un relevamiento a este nivel.

En la medida que el número de vacunados sea significativo, hay que suponer que disminuye el riesgo. En la sesión del lunes próximo en el Consejo Superior de la Liga Salteña, será temática puntual. Una manera de ir avanzando hacia el fin pretendido: el de volver a jugar.