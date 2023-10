El gobierno es responsable del NO a la reforma de la Caja Profesional

Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

El pasado lunes 23 se trató en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma de Caja Profesional enviado por el Poder Ejecutivo. Por 40 votos a favor en 95, este proyecto no fue aprobado. Los cabildantes resolvimos no votar esa reforma porque la propuesta que vino del Poder Ejecutivo tenía artículos inconvenientes. El proyecto había llegado al Parlamento el 22 de setiembre pasado, y en el corto periodo hasta su tratamiento se intentó mejorarlo, sobre todo hacer cambios en la redacción del articulado que venía del Ejecutivo. Según estaba planteado más profesionales iban a declarar el no ejercicio de su profesión y el problema iba a ser mayor. De esa manera un proyecto que teóricamente pretendía recaudar más iba a terminar recaudando menos. No creemos que sea realmente justo ni sustentable este modelo de proyecto de financiación que se le pone a la Caja Profesional. Se ha intentado culpar a nuestro partido de tener la responsabilidad de que esta reforma no se aprobara.

Por si alguien no sabe o no recuerda, Cabildo Abierto es el único partido que no ha integrado el directorio de la Caja Profesional. Hicimos importantísimos aportes tratando que los damnificados fueran menos y en menor proporción. Decidimos no votar este proyecto de ley establecido por el PE porque esta no es la solución para la caja, y lo indican los propios estudios de confiabilidad, los propios profesionales no estaban de acuerdo con este proyecto. Siempre hemos sido responsables de lo que votamos, y si apoyábamos esta reforma estaríamos apoyando algo que es contrario a lo que creemos. Planteamos nuestras diferencias e intentamos que el Poder Ejecutivo aceptara nuestras propuestas. Ya habíamos anunciado que de no hacerlo, de no mejorar el articulado, no lo íbamos a votar. Mis compañeros de bancada los Diputados Rafael Menéndez y Martín Sodano, en los pocos días que tuvieron trabajaron intensamente junto a nuestros técnicos especializados en la materia, pero infelizmente sus propuestas no fueron contempladas. Los responsables de que este proyecto de ley no salga no es Cabildo Abierto sino que es el Poder Ejecutivo que sabiendo de la situación, debería haber mandado su proyecto al Parlamento varios meses antes.

En otro orden de cosas, en estos últimos días más de mil personas han sido desplazadas de sus hogares por las inundaciones en el litoral de nuestro país. Hemos recorrido las zonas más afectadas, barrios en que conocemos a muchos de los vecinos. En nuestra sede central de calle Brasil 1851, estamos recibiendo algunas donaciones y quien necesite de nuestra ayuda estamos a disposición y puede comunicarse con nosotros. El viernes llegó hasta nuestra ciudad el Ministro de Defensa Javier García y estamos trabajando todos juntos, actores sociales, políticos etc, ayudando en todo lo que nos es posible y buscando soluciones concretas. Infelizmente hay pronóstico de más lluvia para los próximos días, sabemos que es muy triste tener que abandonar el hogar de cada uno, pero es muy importante prevenirse y salir de lugares en los que pueda llegar el agua en las próximas horas. Lo importante es estar seguros.

Me despido de ustedes con el corazón apretado por la situación de tantos compatriotas, sepan que nos estamos ocupando, no están solos y los estamos acompañando.

Hasta la próxima semana con el afecto de siempre.