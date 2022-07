El ministro Paganini dijo que «hay una reducción importante de la brecha» con el PPI, pero que no es suficiente para bajar los precios.

El Poder Ejecutivo definió que no aumentará el precio de los combustibles para el próximo mes de agosto.



El ministro de Industria, Omar Paganini, se reunió este miércoles con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, donde definieron que el 1.º de agosto se mantenga el precio de la nafta Súper 95, 80,88 pesos el litro, el de la nafta Premium 97, 82,85 pesos, y el del gasoil, en 65 pesos por litro. El Precio de Paridad de Importación (PPI) correspondiente al último mes, calculado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), indica que la nafta debería costar 2,5 pesos más y el gasoil 4,60 pesos por encima. Paganini dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo que «hay una reducción importante de la brecha», pero que todavía no alcanza «el precio de venta que tenemos hoy» por lo que no hay margen para bajar aún los precios porque hay demasiada volatilidad en el precio.

«Hay una reducción que nos permite mirar auspiciosamente el futuro respecto de que pueda seguir bajando, pero todavía no llegó a los precios actuales, todavía para Ancap es un esfuerzo quedarse por abajo de esto», dijo el jerarca. «El Gobierno continuará atento a la volatilidad del mercado energético procurando mitigar los efectos negativos sobre el consumidor, sin descuidar la atención sobre a la salud patrimonial y financiera de Ancap», manifestaron los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería en un comunicado conjunto.

En el mismo se muestra que el PPI de la Súper 95 bajó de 89,2 a 83,4 pesos del mes anterior a este, mientras que en el caso del Gasoil 50S pasó de 76 a 69,6 pesos. Montevideo Portal