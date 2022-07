La noche en que nacieron los ciclos de la Sub 14 y Sub 15

Fue el martes a la noche en el local de la Liga Salteña de Fútbol, cuando el primer encuentro se produjo. En este caso, el encuentro colectivo, desde el momento, que acudieron los neutrales del Consejo Único Juvenil con la presidencia de Miguel Rognioni, los integrantes de los Cuerpos Técnicos de las selecciones Sub 14 y Sub 15, liderados por Fabricio Martínez y Richard Requelme respectivamente, jugadores convocados y padres que se sumaron a la velada. Puesta a punto de la presentación, el presidente del Consejo Único para exhortar en dos aspectos: el compromiso con los ciclos que despuntan y el establecer razones de disciplina, para que en definitiva fluyan voluntades humanas tras los objetivos.



No hubo quien no marcara la historia reciente con Salto siendo protagonista en selecciones juveniles y que ello también «se convierte en vidriera, para que puedan mostrar lo que cada uno ofrece desde la capacidad individual en beneficio del equipo»

En el caso de FABRICIO MARTÍNEZ en sub 14, la acumulación de otro año, tras el alcance de la consagración pasada, mientras RICHARD REQUELME es debutante absoluto como Director Técnico de una selección juvenil.

Énfasis además en esa corriente de opinión a nivel país, que tiene en claro la característica de Salto, a la hora de transformarse en cuna de talentos con proyección, por lo que se admitir que frente a nacimientos de ciclos como estos, «no queda menos que pensar que el futuro anda por aquí»