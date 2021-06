«El fútbol siempre ofrece rincones para la excusa»

-¿Vuelven o no vuelven?

«La fecha tentativa es la del lunes 5 de julio. Porque alguna fecha hay que manejar. Todo está en saber si será definitivamente posible. Es un tiempo que tiene que ver con la incertidumbre».

-Cabe preguntarse si se puede planificar en función de alguna certeza.

«Por lo menos lo básico. Lo que esté planteado a manera de despegue. Lo que ocurre es que esto nunca antes había pasado. No hay para nosotros una experiencia de como hacer, actuar o responder, a partir de más de un año y medio sin jugar al fútbol».

-Demasiado tiempo.

«Claro. Aquel jugador que paró a los 28 años y retoma pisando o llegando a los 30 años. No es lo mismo. Hace a la biología, hace al impacto de cada uno. Porque en esto hay que ser claros. Todos reaccionan de distinta manera, a partir de la edad o del hecho de desarrollar en algún momento la actividad que fuera. Unos hicieron gimnasio o jugaron al fútbol 5 o pasaron por el Comercial. Pero no todos. Entonces, ¿qué pasa con aquellos jugadores inactivos de un año y medio a esta parte? No van a faltar sorpresas»

-¿Pesan las edades? ¿Definitivamente?

«Por supuesto. A ellos, les puede costar. Es un físico que de repente perdió la costumbre de entrenar, de jugar. El objetivo es uno: ir recuperando lo perdido. Activar el plano individual y colectivo, ir explorando la respuesta desde lo físico a lo emocional»

-De arranque, ¿la clave del físico?

«Sin ninguna duda. Hay que equilibrarlos. Y eso no se consigue de un día para el otro»

-¿De cuántos días?

«Ahhhhhh….no menos de 45 días. Aquí se plantea una actitud de responsabilidad. No se trata de entrar a la cancha y que se mueva la pelota. Si fuese así, se nos vienen los desgarros en bandada»

Hay un plan que es gradual. No queda otra.

«Es lo que se debe hacer. Todo esto es nuevo para nosotros. Nunca antes lo habíamos vivido. Vamos a ir aprendiendo sobre los hechos mismos. Es obvio que haya interrogantes. Es obvio»

Cuando Alejadro Torrens se alejó de la función en pleno campeonato, el turno le llegó a FRANCO JUNIOR ALIBERTI, para ser el Director Técnico del plantel superior de Nacional. El 2020 iría a ser un año especial. Arrancaría en tiempo y forma. El desarrollo de la pretemporada. Las incorporaciones que llegaron. Los juveniles para ascender, porque en este caso implica prolongar una política deportiva. No es solo que Nacional eche un vistazo a la cantera, pretende que la búsqueda desde ese abajo, se refleje en el plantel de Primera División.

Con Junior en EL PUEBLO, la dinámica del movimiento argumental es posible. El fútbol cuando se piensa, se evalúa y la conciencia también lo va dictando.

EN EL TIEMPO DE LOS MALES

-¿Sin distanciamientos totales con respecto al jugador?

«Sin distanciamientos totales, no. Incluso el «profe», derivando una rutina para entrenar. Algunos lo harán y otros no. Tiene que ver con el compromiso. La responsabilidad o el gusto de hacerlo. Pero uno también se pregunta si todos están en condiciones de ser parte de ese fin. Por eso lo presencial no ingresaría nunca en el terreno de la discusión».

-Después, a la hora misma de jugar. Que es posible alcanzar en materia de rendimiento,.

«Una cosa es que no se pueda, y otra que se maneje esta larga inactividad como para justificar algunos males en materia de producción. Desde lo individual a lo colectivo. Sobre todo si no se produce el fenómeno de respuesta que se pretende»

-Es la excusa o la valoración a partir de situaciones entendibles, humanas. ¿O no?

«Digamos las cosas como son: el fútbol siempre ofrece rincones para la excusa. No faltan y están ahí. Es cierto. Ahí está lo que puede pasar con este campeonato que ojalá tengamos. No pudimos jugar bien, ni rendir, ni concretar….entonces, los meses sin jugar, sin entrenar, el no haber vuelto en condiciones. Una cosa es la lógica de determinados hechos y otra es definitivamente la excusa, por la excusa misma»

-¿Y en Nacional?

«Salirnos de la excusa. No recostarse en ella. Evitarla. Tampoco es posible crecer a partir de la excusa. ¿O alguién lo ha conseguido que yo no lo se?»