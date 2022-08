Con los colores que fuese. Con la camiseta que fuese. Con los equipos de Montevideo que fuese. Con la de Tacuarembó FC. O en Brasil o en Chile.

O ese tiempo no tan lejano en El Salvador. O ahora en Ferro Carril.

El «Zurdo» fue y es…¡ese toque de distinción al que no renuncia!

Y como el físico ayuda y el cuidado personal suma, transita más allá de los 30 años, pero es él y la verdad de ese repertorio puntual.

Desde la teoría que se transforma en práctica, porque sabe que es posible jugar, aunque los dispositivos rivales puedan encarcelar o limitar espacios, NICOLÁS FAGÚNDEZ jura y ejecuta el fin: que su gravitación no se apague.

Por eso en el sábado que pasó frente a River Plate con el 3 a 0 en la mochila, el poder bien porfiado desde el «Zurdo», para descubrir que la magia vive….

**********

«De repente hice un buen partido. Al fin de cuentas uno sabe cuando responde o cuando queda en deuda. Y sí….creo que jugué al nivel que pretendo. Pero es concreto que Ferro hizo un partido a la medida de la exigencia. Si River no había perdido en el Torneo de OFI, no era casual y si nosotros tenemos el objetivo del ascenso, había que demostrar el porqué. Ferro me gustó y lo bueno, sobre todo en el segundo tiempo, es que el equipo no se repitió, aparecieron variantes y fue la mejor manera de desnivelar. Pero no dejamos de respetar a River. No tenemos que arrancar el segundo partido frente a ellos pensando en el 3 a 0. Hay que pensar en jugar bien para responder y que el buen resultado sea posible.

No quedarnos en lo que pasó. Hay que afinar lo que viene.

¿En lo personal?…y bueno, es no dejar de creer en ese fútbol que me gusta. Es el fútbol que yo siento. Si la gambeta sirve para generar la brecha, hay que hacerlo. Si eso lo puedo hacer y sirve, solo queda insistir»

*********

Nicolás Emilio Fagúndez.

El «Zurdo» a los 36 años.

Ese paso del tiempo, es una cuestión inevitable. Rige para todos.

Pero al «Zurdo» lo rige su vigencia.

Esa vigencia. La de su poder.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-