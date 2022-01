El fútbol que no deja de ser

Ahora la «C» y el segundo ascenso: esa es la misión

Cuando finalizó la primera rueda en el caso de la Divisional «C», la consecuencia fue la sabida: Chaná se quedó con uno de los dos ascensos. La verdad de un equipo estable con la Dirección Técnica de Ruben «Padilla» González y la respuesta de un plantel a la medida de la circunstancia. Fútbol práctico y luces técnicas necesarias, para alcanzar el fin. Pero aquello es pasado.Desde hoy en la menor de las divisionales, el capítulo pendiente. Una liguilla de todos contra todos incluyendo a los seis equipos inmediatos a la posición de Chaná, con un aspecto no menor a tener en cuenta: arrastran los puntos de la primera rueda, razón por lo cual desde la primera fecha, las diferencias están planteadas. Lo del partido de esta noche en el Parque Humberto Forti, deja en claro el imperativo de victoria, desde el momento que Parque y Quinta son quienes menos puntaje registraron al cabo de las primeras 10 fechas.La segunda rueda o liguilla, «80 años de Huracán», se completará mañana sábado con dos partidos en el Parque Ernesto Dickinson y el de fondo, particularmente vital; el que tendrá como protagonistas a Almagro y Palomar. De lo que no hay dudas es que el fútbol no deja de ser y la Divisional «C» se ha propuesto una variante capaz de conmover la siesta del mes de enero: sonido de pelota e ilusión abierta. Después de todo: el segundo ascenso está en juego. Y esa es la misión. En el Parque Forti, el valor de la entrada será de 100 pesos y en el caso de la doble jornada del Parque Dickinson, 120 pesos. A LA CANCHA Viernes 7 de enero de 2022. Divisional «C». Primera fecha. Segunda rueda.Campo de juego: Parque Humberto Forti. Hora de comienzo: 20.Parque Solari vs Quinta Avenida-Treinta y Tres.Terna: Marcelo Izaguirre, Jorge Caffre y Carlos Gómez..********** Sábado 8 de enero. Divisional «C». Complemento de la primera fecha.Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.Hora 19: Cerro vs Barcelona. Terna: Walter Araújo, Mauricio Revuelta, Ruben Portela.Hora 21: Almagro vs Palomar. Terna: José Gabriel de los Santos, Gustavo Barboza e Ignacio Moreira.***********TODOS EN EN LA TABLA- Almagro 19, Cerro 18, Palomar 17, Quinta Avenida-Treinta y Tres 15, Barcelona 14, Parque Solari 12.