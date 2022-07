El fútbol deformado y la esencia muerta

El salteño que se relacione a la pasión por el fútbol, seguramente que no solo responderá al sentimiento por el club local que fuese o 500 kilómetros al sur también, con el gobierno de las predilecciones que surgen desde Peñarol y Nacional. Pero no hay dudas que igualmente se asocian los equipos argentinos, en el radar de las tendencias.

Los salteños consumidores del fútbol argentino no faltarán y de última, con la doble pasión de Boca Juniors-Corinthians y River Plate-Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores de América.

El miércoles a la noche, Vélez para avanzar y River Plate hundiendo el bísturi de la bronca, por el gol anulado, tras el repaso de la maniobra, VAR mediante, no menos de 20 veces.

Al cabo de la decisión del árbitro chileno, Diego Latorre (comentarista) en la emisión de la cadena ESPN. lanzaba la reflexión a manera de sentencia, «porque al plantearse situaciones como estas, no queda menos que pensar que la llegada del Var, el fútbol aparece deformado y la esencia muerta. O cada vez menos esencia y más deformación»

*********

Latorre es de los convencidos que la interferencia de esa tecnología, realimenta las dudas, las suspicacias «y el no saber cuando es o no es, ese gol primero celebrado y después silenciado»

Ocurre que además, Latorre en aquella su condición de futbolista, perteneció a un tiempo donde la máquina fue el jugador de fútbol y no esta asistencia al árbitro por video, tantas veces expuesta a la ridiculez y lejana a la pretensión de justicia.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-