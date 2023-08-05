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El fútbol de los Sénior que nunca puede faltar

De años a esta parte se ha transformado en una constante: el fútbol de la Liga Sénior jugando el sábado a la tarde. Y hoy sábado, simplemente otra vez, con la décima tercera fecha de la primera rueda. De cada partido y en cada cancha y con los árbitros centrales, para tener en cuenta,

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ARBITRO
COMPLEJO SANTA MARIA 13:45 LA ACADEMIA TIGRE ANGELO MARTINEZ
15:30 CEIBAL “A” LA CAFETERA JUAN D. SANTIN 
DUBLIN13:45 RIVER PLATE SP. UNIDO CYBARAN JORGE RACEDO
15:30 UNION D´ATILIO ATL. JUVENTUS OMAR NUÑEZ
VAIMACA13:45 QUEPAMA ALMAGRO JULIO BLANCO
15:30 VAIMACA SAN ISIDRO “A” SANTO GALLI
SALTO NUEVO13:45 SALTO NUEVO “B” B° QUIROGA LUIS BENETT
15:30 SALTO NUEVO “A” LIBERTAD MARCELO DIAZ
CUARTEL SUR13:45 INDEPENDENCIA SALADERO DANILO URRUTI
15:30 DOS NACIONES “A” BARCELONA JULIO ANDRADE
COMPLEJO REMEROS13:45 REMEROS “C” SUD AMERICA “A” FABIAN OSES
15:30 GLADIADOR REMEROS “B” JHON GUGLIELMONE
CERRO13:45 BAMASOL SALTO GRANDE “B” RICHAR GOMEZ
15:30 CERRO CYBARAN DANIEL FERREIRA
SALADERO13:45 UNIVERSITARIO ARSENAL MARCELO RODRIGUEZ
15:30 SAN EUGENIO SANTA ROSA JULIO SOSA
DANUBIO 15:00 DANUBIO DEP. ARTIGAS SERGIO RIVERO
CENTRO DE CHOFERES 15:00 SUD AMERICA “B” LA BRIGADA ALBERTO MARTINEZ
DEP. ARTIGAS (AL NORTE) 15:00 FLORIDA DEP. RETIRO JESUS NASARIO
ISLA BONITA 15:00 SP. RODO LAZARETO JULIAN RODRIGUEZ
INDEPENDIENTE 15:00 FERRO CARRIL PARQUE SOLARI “A” DAVID ARGAIN
DON BOSCO 15:00 DEP. IPIRANGA ALBION JUAN BUENO
JULIO POZZI 2 15:00 ADEOMS PARQUE SOLARI “B” NICOLAS BARATTA
FENIX 15:00 FENIX CIRCULO POLICIAL MARCELO CASTILLO
PEÑAROL 15:00 EL TANQUE PEÑAROL RUBEN GALLI
COMPLEJO ARRAMBARRI 15:00 CEIBAL “B” LA REPUBLICA SERGIO DE LOS SANTOS
DAYMAN 15:00 SAN ISIDRO “B” IPRU D´ATILIO RICARDO FALCON
JULIO POZZI 1 15:00 HINDU SALTO URUGUAY GERVACIO GUTIERRZ

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