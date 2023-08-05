El fútbol de los Sénior que nunca puede faltar

De años a esta parte se ha transformado en una constante: el fútbol de la Liga Sénior jugando el sábado a la tarde. Y hoy sábado, simplemente otra vez, con la décima tercera fecha de la primera rueda. De cada partido y en cada cancha y con los árbitros centrales, para tener en cuenta,
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ARBITRO
|COMPLEJO SANTA MARIA
|13:45
|LA ACADEMIA
|TIGRE
|ANGELO MARTINEZ
|15:30
|CEIBAL “A”
|LA CAFETERA
|JUAN D. SANTIN
|DUBLIN
|13:45
|RIVER PLATE
|SP. UNIDO CYBARAN
|JORGE RACEDO
|15:30
|UNION D´ATILIO
|ATL. JUVENTUS
|OMAR NUÑEZ
|VAIMACA
|13:45
|QUEPAMA
|ALMAGRO
|JULIO BLANCO
|15:30
|VAIMACA
|SAN ISIDRO “A”
|SANTO GALLI
|SALTO NUEVO
|13:45
|SALTO NUEVO “B”
|B° QUIROGA
|LUIS BENETT
|15:30
|SALTO NUEVO “A”
|LIBERTAD
|MARCELO DIAZ
|CUARTEL SUR
|13:45
|INDEPENDENCIA
|SALADERO
|DANILO URRUTI
|15:30
|DOS NACIONES “A”
|BARCELONA
|JULIO ANDRADE
|COMPLEJO REMEROS
|13:45
|REMEROS “C”
|SUD AMERICA “A”
|FABIAN OSES
|15:30
|GLADIADOR
|REMEROS “B”
|JHON GUGLIELMONE
|CERRO
|13:45
|BAMASOL
|SALTO GRANDE “B”
|RICHAR GOMEZ
|15:30
|CERRO
|CYBARAN
|DANIEL FERREIRA
|SALADERO
|13:45
|UNIVERSITARIO
|ARSENAL
|MARCELO RODRIGUEZ
|15:30
|SAN EUGENIO
|SANTA ROSA
|JULIO SOSA
|DANUBIO
|15:00
|DANUBIO
|DEP. ARTIGAS
|SERGIO RIVERO
|CENTRO DE CHOFERES
|15:00
|SUD AMERICA “B”
|LA BRIGADA
|ALBERTO MARTINEZ
|DEP. ARTIGAS (AL NORTE)
|15:00
|FLORIDA
|DEP. RETIRO
|JESUS NASARIO
|ISLA BONITA
|15:00
|SP. RODO
|LAZARETO
|JULIAN RODRIGUEZ
|INDEPENDIENTE
|15:00
|FERRO CARRIL
|PARQUE SOLARI “A”
|DAVID ARGAIN
|DON BOSCO
|15:00
|DEP. IPIRANGA
|ALBION
|JUAN BUENO
|JULIO POZZI 2
|15:00
|ADEOMS
|PARQUE SOLARI “B”
|NICOLAS BARATTA
|FENIX
|15:00
|FENIX
|CIRCULO POLICIAL
|MARCELO CASTILLO
|PEÑAROL
|15:00
|EL TANQUE
|PEÑAROL
|RUBEN GALLI
|COMPLEJO ARRAMBARRI
|15:00
|CEIBAL “B”
|LA REPUBLICA
|SERGIO DE LOS SANTOS
|DAYMAN
|15:00
|SAN ISIDRO “B”
|IPRU D´ATILIO
|RICARDO FALCON
|JULIO POZZI 1
|15:00
|HINDU
|SALTO URUGUAY
|GERVACIO GUTIERRZ