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El fútbol de la Liga Sénior. Con la 2ª de la segunda 

A falta de fútbol en la Liga Salteña, el calendario de la Liga Sénior, tan puntual como siempre para el día sábado. Corresponde jugarse la segunda fecha de la segunda rueda. Son los partidos que se vienen en todos los casos: divisionales A, B, C y D.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ÁRBITRO
SANTA MARIA 14:30 FLORIDA LA ACADEMIA JULIO BLANCO
16:15 ATL. JUVENTUS LA CAFETERA JUAN BUENO
DUBLIN 14:30 SP. UNIDO CYBARAN PARQUE SOLARI “B” MARCELO RODRIGUEZ
16:15 SAN ISIDRO “B” UNION D´ATILIO NICOLAS BARATTA
CENTRO DE CHOFERES14:30 SUD AMERICA “B” ALMAGRO DANILO URRUTI
16:15 CIRCULO POLICIAL EL TANQUE SERGIO DE LOS SANTOS
PARQUE POLICIAL14:30 LAZARETO TIGRE JUAN D. SANTIN
16:15 SUD AMERICA “A” SAN EUGENIO RUBEN GALLI
COMPLEJO REMEROS14:30 REMEROS “C” FERROCARRIL JORGE RACEDO
16:15 CIBAL “B” CEIBAL “A” FERNANDO SAMIT
SALADERO14:30 SALTO GRANDE “B” CYBARAN ANGELO MARTINEZ
16:15 SALADERO PEÑAROL FABIAN ACOSTA
SALTO NUEVO14:30 BAMASOL UNIVERSITARIO RICHARD GOMEZ
16:15 SALTO NUEVO “B” QUEPAMA CARLOS LOPEZ
FERROVIARIA 15:30 PARQUE SOLARI “A” BARCELONA JHON GUGLIELMONE
DANUBIO 15:30 DANUBIO LA BRIGADA MARCELO CASTILLO
PASO DEL BOTE 15:30 B° QUIROGA SP. CERRO SERGIO RIVERO
CUARTEL NORTE 15:30 DEP. ARTIGAS ARSENAL DAVID ARGAIN
ISLA BONITA 15:30 SP. RODO DOS NACIONES “A” SANTOS GALLI
COMPLEJO ARRAMBARRI 15:30 LA REPÚBLICA SALTO URUGUAY ALBERTO MARTINEZ
DAYMAN 15:30 SAN ISIDRO “A” REMEROS “B” JULIO ANDRADE
VAIMACA 15:30 VAIMACA HINDU JULIO SOSA 
COLONIA 18 DE JULIO14:30 DEP. IPIRANGA ADEOMS DANIEL FERREIRA
16:15 ALBION LIBERTAD RICARDO FLORES
FENIX 15:30 FENIX RIVER PLATE FABIAN OSES
CUARTEL SUR 15:30 INDEPENDENCIA SALTO NUEVO “A” GERVACIO GUTIERREZ
DEP. ARTIGAS (AL NORTE) 15:30 DEP. RETIRO SANTA ROSA JULIAN RODRIGUEZ

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