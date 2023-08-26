El fútbol de la Liga Sénior. Con la 2ª de la segunda 

A falta de fútbol en la Liga Salteña, el calendario de la Liga Sénior, tan puntual como siempre para el día sábado. Corresponde jugarse la segunda fecha de la segunda rueda. Son los partidos que se vienen en todos los casos: divisionales A, B, C y D.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ÁRBITRO
|SANTA MARIA
|14:30
|FLORIDA
|LA ACADEMIA
|JULIO BLANCO
|16:15
|ATL. JUVENTUS
|LA CAFETERA
|JUAN BUENO
|DUBLIN
|14:30
|SP. UNIDO CYBARAN
|PARQUE SOLARI “B”
|MARCELO RODRIGUEZ
|16:15
|SAN ISIDRO “B”
|UNION D´ATILIO
|NICOLAS BARATTA
|CENTRO DE CHOFERES
|14:30
|SUD AMERICA “B”
|ALMAGRO
|DANILO URRUTI
|16:15
|CIRCULO POLICIAL
|EL TANQUE
|SERGIO DE LOS SANTOS
|PARQUE POLICIAL
|14:30
|LAZARETO
|TIGRE
|JUAN D. SANTIN
|16:15
|SUD AMERICA “A”
|SAN EUGENIO
|RUBEN GALLI
|COMPLEJO REMEROS
|14:30
|REMEROS “C”
|FERROCARRIL
|JORGE RACEDO
|16:15
|CIBAL “B”
|CEIBAL “A”
|FERNANDO SAMIT
|SALADERO
|14:30
|SALTO GRANDE “B”
|CYBARAN
|ANGELO MARTINEZ
|16:15
|SALADERO
|PEÑAROL
|FABIAN ACOSTA
|SALTO NUEVO
|14:30
|BAMASOL
|UNIVERSITARIO
|RICHARD GOMEZ
|16:15
|SALTO NUEVO “B”
|QUEPAMA
|CARLOS LOPEZ
|FERROVIARIA
|15:30
|PARQUE SOLARI “A”
|BARCELONA
|JHON GUGLIELMONE
|DANUBIO
|15:30
|DANUBIO
|LA BRIGADA
|MARCELO CASTILLO
|PASO DEL BOTE
|15:30
|B° QUIROGA
|SP. CERRO
|SERGIO RIVERO
|CUARTEL NORTE
|15:30
|DEP. ARTIGAS
|ARSENAL
|DAVID ARGAIN
|ISLA BONITA
|15:30
|SP. RODO
|DOS NACIONES “A”
|SANTOS GALLI
|COMPLEJO ARRAMBARRI
|15:30
|LA REPÚBLICA
|SALTO URUGUAY
|ALBERTO MARTINEZ
|DAYMAN
|15:30
|SAN ISIDRO “A”
|REMEROS “B”
|JULIO ANDRADE
|VAIMACA
|15:30
|VAIMACA
|HINDU
|JULIO SOSA
|COLONIA 18 DE JULIO
|14:30
|DEP. IPIRANGA
|ADEOMS
|DANIEL FERREIRA
|16:15
|ALBION
|LIBERTAD
|RICARDO FLORES
|FENIX
|15:30
|FENIX
|RIVER PLATE
|FABIAN OSES
|CUARTEL SUR
|15:30
|INDEPENDENCIA
|SALTO NUEVO “A”
|GERVACIO GUTIERREZ
|DEP. ARTIGAS (AL NORTE)
|15:30
|DEP. RETIRO
|SANTA ROSA
|JULIAN RODRIGUEZ
GLADIADOR, Gana los Puntos a IPRU, NO se le fijo Partido por tener Deuda pendiente de Pago.