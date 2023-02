El Frente Amplio festejó su 52 Aniversario en multitudinario acto en Plazoleta de los Recuerdos

Andrés Lima: “Se terminó el te creo”

Previo al acto realizado por el Frente Amplio en la Plazoleta de los Recuerdos, durante toda la calurosa tarde de martes los presidentes nacional y departamental, Fernando Pereira y Luis Alonso respectivamente, acompañados por el Intendente Andrés Lima y su equipo de gobierno, estuvieron recorriendo obras en los barrios Artigas, La Amarilla, Minervini, Federico Moreira (donde visitaron un merendero y una olla popular) y Los Ingleses, donde aprovecharon para dialogar con vecinos. Sobre las 19 horas se procedió a la firma del contrato de propiedad de la casa del Frente Amplio de calle Agraciada. Caída la noche, el encuentro se dio frente al escenario en la Plazoleta de los Recuerdos donde fueron desfilando distintos espectáculos artísticos entre los que se encontraron Xangó, Murgas La Bacacuasa, Punto y Coma, Uno Más Uno, Angelina La Cantante y a Plena Samba. La parte oratoria estuvo a cargo de Ingrid Urróz, Luis Alonso, Andrés Lima y Fernando Pereira.

“A partir del 5 de febrero de 1971 –comenzó diciendo Lima en parte de su discurso- se rompe el tradicional bipartidismo del Uruguay y surge una fuerza transformadora que llega a ser gobierno durante 15 años y que cambió la vida de los uruguayos”.

“Felicitar y agradecer a Fernando Pereira, nuestro presidente, por siempre estar cerca de Salto, así como lo está de cada Departamental cada vez que se lo convoca. Él mismo lo decía en alguno de estos festejos que se están haciendo a lo largo y ancho del país, 1.400 reuniones a lo largo del año 2022. Y ese mano a mano es lo que el uruguayo pide de sus dirigentes, de sus referentes, de quienes están y estamos en lugares de responsabilidad. Y así como el sábado fue el Chuy y el domingo fue Parque del Plata, hoy es Salto, y van a seguir los departamentos y las ciudades que van a ser parte de este festejo”.

“Hace tiempo que no vemos al Frente Amplio tan movilizado, con tantas ganas, con tanta voluntad de caminar el país, los caminos de la patria, para conversar con cada uruguayo y con cada uruguaya de los tiempos que corren, de este 2023 que está muy lejos de ser ese país que prometieron a los uruguayos desde la coalición y desde el gobierno”.

COALICIÓN SIN RUMBO

“Una coalición que se crea con un único objetivo, un único propósito, que el Frente no continuara siendo gobierno en este país. No tienen un programa de gobierno. La gestión en estos tres años al frente del gobierno nacional demuestra que no hay un programa, demuestra que no tienen rumbo, que no saben para dónde van y que en estos dos años que les queda para irse van a tratar de acelerar algunas reformas que luego el Frente Amplio tendrá que buscar la forma de dejarlas sin efecto porque no toman en cuenta a los colectivos que más lo necesitan. Este es un gobierno que prioriza a un pequeño sector de la población, un pequeño sector de la economía y se olvida del resto de la población”.

“Queremos otro Uruguay con otras oportunidades, ese Uruguay de los 15 años del Frente Amplio donde se vivía de otra forma, en donde los trabajadores pudieron mejorar su salario en un proceso de 15 años, en donde los aumentos de los trabajadores siempre estaban por encima de los dos dígitos, en donde hubo un aumento del salario real a lo largo de 15 años de casi el 60%, y como las jubilaciones van atadas a los salarios, con las jubilaciones también sucedió lo mismo”.

“Tenemos muchos motivos para recorrer el país y nuestro departamento, y vamos a trabajar de mano tendida. Y de otra frase de Fernando les digo, con un Frente Amplio que sea más frente y más amplio, y que reciba a todos los uruguayos que quieran ser parte de un Uruguay distinto a partir del año 2025. Por eso tenemos una gran responsabilidad”.

“Y como decimos aquí al norte, hay que gastar las suelas de los zapatos recorriendo cada calle, cada cuadra, cada camino del país, y entre todos hacer el Uruguay que queremos para nuestros hijos, para nuestras familias, nos merecemos otro Uruguay, no este país. Y como me entregó Herico, un compañero frenteamplista del cordón hortícola, de esos productores que se levantan con el sol y durante todo el día, lomo agachado en la chacra o en la quinta hasta la noche, me acercó un pegotín o sticker que seguramente muchos deben de tenerlo y que refleja lo que hoy la población de este país piensa, ‘se terminó el te creo’. No les creemos más, y como nos han mentido tanto, el Frente vuelve, el Frente está volviendo y el Frente será gobierno a partir del año 2025”, concluyó Lima.