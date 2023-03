El fiscal de Corte, Juan Gómez, apartó a Gabriela Fossati del caso Astesiano

La investigadora fue trasladada por el jerarca de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno a la de 16º Turno.

Tras reunirse en la mañana de este jueves con la fiscal Gabriela Fossati, el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, anunció que la investigadora será apartada del caso que involucra al exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, quien fue condenado a cuatro años y medio de prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias.

La definición de Gómez se dio después de varios episodios que involucraron a la fiscal de Flagrancia de 12º Turno, como la indagatoria al exdirector de Convivencia Ciudadana Gustavo Leal, cuya pertinencia es cuestionada por su abogado, Diego Camaño; las denuncias realizadas por Fossati a periodistas y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira; y además la acusación que realizó la investigadora a su colega Fernando Romano por violencia de género.

Romano fue quien subrogó a Fossati cuando la fiscal solicitó licencia médica por 15 días. La investigadora, sin embargo, resolvió reintegrarse antes de lo previsto y anunciado, y al hacerlo mantuvo una discusión con Romano que desembocó en la denuncia administrativa que presentó la fiscal contra quien la subrogó.

Gómez dijo este lunes en conferencia de prensa que definió el traslado de Fossati de la Fiscalía de 12º Turno a la de 16º Turno, que tiene vacante en el presente el puesto de fiscal.

En su lugar asumirá la fiscal Sabrina Flores, que actualmente está a cargo de la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia de 10º Turno.

El fiscal de Corte argumentó que Fossati manifestó “sufrir hostigamiento, inseguridad y presiones diversas” y que, por estas razones, requirió una respuesta de Gómez “vinculada a su continuidad fundamentalmente en el expediente conocido como el de los pasaportes”, por el que fue condenado, en acuerdo de partes, el exjefe de la custodia presidencial.

Gómez citó un mail con fecha del 4 de marzo en el que Fossati manifestó: «Quizás es momento de que revierta su decisión anterior y me sustituya en las tareas que llevo adelante en estas causas. No tengo reparos en que los referidos expedientes sean encomendados a otros colegas si fuera conveniente como mensaje».

“Hoy estamos dando la respuesta oficial a los planteos realizados por la doctora Fossati, quien además en un mail del 17 de marzo de 2023 manifestó en caso de traslado dos opciones de destinos posibles: Delitos Económicos y Complejos u Homicidios. Mi respuesta es que no es posible encontrar ni una ni otra posibilidad, dado que no existe vacante en esas fiscalías”, señaló Gómez, que además calificó el conflicto con Romano como “un hecho desagradable”.

En esta línea, Gómez argumentó que con el traslado de Fossati se busca “cambiar lo que se llama las cuartetas de turno”, para evitar que se repitan situaciones como la que ocurrió entre Fossati y Romano.

El jerarca aclaró que el movimiento de fiscalía de Fossati responde “a diversos planteos de la fiscal sobre su necesidad de bienestar laboral y personal”.

“El traslado efectuado constituye un movimiento horizontal con análoga función e igual grado de jerarquía. No se lesionan derechos de carrera funcional ni adquiridos de la profesional trasladada. El traslado en cuestión no tiene relación directa con la denuncia realizada por el doctor Camaño. No tiene ningún tipo de relación. Ese tipo de denuncias son comunes y las recibimos prácticamente todos los meses sobre la actuación de un fiscal. Acá no se trata de actuar bajo presión de absolutamente nadie. Cumplimos la obligación legal y constitucional que nos ampara con respeto, pero con independencia a toda cuestión vinculada a partidarismos o ideologías. No estamos para eso”, destacó y aclaró Gómez.

El jerarca del Ministerio Público finalmente dijo que, con los cambios realizados, espera y pretende “un trabajo silencioso” desde la Fiscalía, para evitar el tipo de situaciones que se dieron con Fossati, en particular en este caso.

Da Silva y Zubía alertan por “presiones” y critican a Gómez ante traslado de Fossati

El blanco dijo que “vale todo con tal de encubrir dirigentes de izquierda” y el colorado le pidió a Lacalle Pou que ponga “orden”.

El senador Da Silva y el diputado Gustavo Zubía. Foto: Gastón Britos/FocoUy – Juan Manuel López.

El senador blanco Sebastián Da Silva y el diputado colorado Gustavo Zubía mostraron este lunes su disconformidad luego de que fuera anunciado el apartamiento de la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, del caso que indaga al excustodio presidencial Alejandro Astesiano y de las ramificaciones de esta causa.

“La cultura de la cancelación en Fiscalía. Vale todo con tal de encubrir a dirigentes de izquierda”, afirmó Da Silva a través de su cuenta de Twitter.

En respuesta a esta publicación, Alfredo Asti, dirigente astorista y director de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) en representación del Frente Amplio, presentó dos preguntas y una consideración: “¿Cuántos dirigentes de las coalición fueron encubiertos en los casos de Kateon Natie, Marset, Astesiano? ¿Quedaron en el olvido? Muy grave”.

El diputado Gustavo Zubía, exfiscal, opinó que el traslado de Fossati “no es una decisión correcta”, alertó sobre “presiones externas” y le pidió al presidente Luis Lacalle Pou que ponga “orden”, con relación a la designación de un nuevo fiscal de Corte.

“Hay una coalición que está cansada de este tipo de noticias. Acá están en juego valores

