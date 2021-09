El FA presentará denuncia penal contra el ex ministro Germán Cardoso

La bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) anunció ayer miércoles de noche que en las próximas horas presentará una denuncia penal contra el diputado y ex ministro de Turismo Germán Cardoso (Partido Colorado).

El diputado del FA Daniel Caggiani (MPP) dijo que la denuncia penal se fundamenta “en el zafarrancho que hizo el oficialismo con la comisión investigadora” que propuso para analizar las compras y contrataciones de publicidad en el Ministerio de Turismo desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021. En esa investigadora el ex ministro Cardoso “estaría como denunciado y denunciante”, agregó Caggiani.



En cuanto a las eventuales ilegalidades que van a denunciar ante la Justicia, el diputado frenteamplista dijo que “hubo adjudicación directa de publicidad sin informes técnicos que la fundamentan”, y “se contrató con empresas que se radicaban en paraísos fiscales”.

“Cardoso se fue (del Ministerio) sin inaugurar una temporada turística, y multiplicó por cuatro el gasto, sin un solo turista en Uruguay”, apuntó Caggiani.



“De guapos con fueros está llena esta Cámara”, dijo a diputada del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz, durante el debate en el Plenario de Diputados sobre la conformación y alcance de la comisión investigadora que analizará las compras y contratos de publicidad en el Ministerio de Turismo.El comentario fue en referencia al diputado y ex ministro de Turismo Germán Cardoso (Partido Colorado) quien volvió al Parlamento tras renunciar al Ministerio por las denuncias de irregularidades que hizo el ex director nacional de Turismo, el también colorado Martín Pérez Banchero.

“Acá lo que nosotros estamos planteando es que no se puede comparar con otras situaciones lo que está ocurriendo hoy, porque los guapos se sacaron los fueros para ir a la Justicia cuando hubo que hacerlo. Así de guapos fueron en las administraciones frenteamplistas muchos de nuestros compañeros”, agregó Díaz.

“De guapos con fueros está llena esta Cámara, y hoy justamente de lo que estamos hablando es que el oficialismo nos está proponiendo que el denunciado pase a la categoría del denunciante. Es para nosotros inadmisible, y ya lo dijo el presidente de la República: no se puede estar de los dos lados del mostrador”, comentó la diputada Díaz al cerrar su intervención.

Se refería a que Cardoso propuso una investigadora para analizar las compras de publicad del Ministerio de Turismo desde el año 2010 a la fecha. Esa es la investigadora que propone el oficialismo, llevando a Cardoso como miembro denunciante.

El FA, en cambio, denuncia a Cardoso por su gestión, con base en lo que reveló Pérez Banchero, y propone una investigadora para el período marzo de 2020 – agosto de 2021.

«No me enriquecí ni favorecí a nadie», dijo Germán Cardoso en el Parlamento

El diputado colorado Germán Cardoso, ex ministro de Turismo, se defendió ayer miércoles de tarde de las denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. Fue durante la sesión de la Cámara de Diputados, cuando se debatía el alcance de la comisión investigadora que analizará las compras y contratos de publicidad en el Ministerio de Turismo.

“No me enriquecí ni favorecí a nadie”, dijo Cardoso al final de su presentación, centrada en defender su gestión y comparar lo que hizo con lo que se hacía antes en el Ministerio, durante la administración del Frente Amplio (FA).

Cardoso aseguró que el mismo mecanismo de compra directa por excepción que utilizó, fue el que aplicó la ex ministra de Turismo del FA Liliam Kechichian.

También dijo que, así como decidió reiterar una compra observada por el Tribunal de Cuentas, lo mismo había hecho la ex ministra del FA. La diferencia, dijo Cardoso, es que él lo hizo en el marco de una emergencia sanitaria decretada por la pandemia del Covid-19, que obligó a cerrar las fronteras y apelar al turismo interno.

“Fue un procedimiento reiterado por las administraciones anteriores. Si me caben a mi (las dudas), le caben también a las administraciones anteriores”, apuntó el legislador del Partido Colorado.

Cardoso aseguró también que en la contratación de medios digitales “no se innovó”. “Se hizo igual que antes”, señaló, en referencia a la gestión del FA.

PÉREZ BANCHERO

Cardoso hizo referencia a las denuncias de irregularidades que presentó en la prensa (semanario Búsqueda) el ex director nacional de Turismo Martín Pérez Banchero, cesado por Cardoso.

El ex ministro, que dejó el cargo en agosto, aseguró que Pérez Banchero firmó las compras y contrataciones que después cuestionó por presuntamente ser irregulares.

“Los expedientes fueron avalados con su firma, me parece extraño que los firmara si no estaba de acuerdo”, dijo Cardoso en el Plenario de la Cámara de Diputados.

“Nunca lo obligué a él y a nadie a que hiciera lo que no quería”, dijo Cardoso, y agregó: “podía haber hecho la denuncia penal y no la hizo porque sabe, como abogado, que no había ilegalidad”.

Respecto a por qué decidió cesar a Pérez Banchero, el ex ministro dijo que fue porque “tenía cientos de expedientes atrasados y no contrató el espacio habitual en la Expo Prado”. “Tuve que interceder personalmente para que se pudiera contratar ese mismo espacio”, dijo el diputado.

RENUNCIA

Sobre el final de su intervención, Cardoso aseguró que renunció al Ministerio de Turismo “para descomprimir una situación tensa en el gobierno”.

“No me enriquecí ni favorecí a nadie”, sentenció, al final de su discurso en la Cámara de Representantes.

INVESTIGADORA

La Cámara de Diputados debate el alcance y la composición que tendrá la comisión investigadora que analizará las compras y contrataciones en publicidad que hizo el Ministerio de Turismo.

El oficialismo propone que se analice desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021, y que sea Cardoso el miembro denunciante cuando se investigue el período del FA: 2010-2020. En tanto propone que el diputado del FA Eduardo Antonini sea el denunciante en la parte de la comisión que investigue las compras durante la gestión de Cardoso: marzo 2020 – agosto 2021.

El FA se niega a este formato de investigadora. Asegura que es ilegal que se conforme una investigadora con el denunciado como miembro denunciante.