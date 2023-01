El Esc. Luis Avellanal sesuma a Fabricio Bassa

«La verdad es que después de unos años inactivos, pero nunca lejos del fútbol, es la posibilidad de volver al costado de la raya, y ese trabajo diario que me gusta».

La confirmación de hecho. Por eso en este caso, el enfoque directo desde el Esc. Luis Alberto Avellanal. Solamente hay que prestarle atención.

«Tengo varias actividades particulares que tanto José María Di Nápoli como Fabricio Bassa bien lo saben, pero todo es solucionable. Mantuve una larga charla con Fabricio y ya «Josema» Di Nápoli me había adelantado su apoyo. Ser parte de la base técnica de Ferro Carril no deja de ser un halago personal, pero también un compromiso».

El «Pato» está de vuelta en el fútbol. Pasó por varios equipos y la huella de campañas inolvidables. Como la última consagración de Salto Uruguay en el 2000 y tras ello el vice campeonato a nivel de OFI, tan solo entre otras.

El Esc. Luis Alberto Avellanal no baja la guardia,porque admite que el gran desafío es la Copa del Interior. «Aquello vivido, hace a la experiencia, que uno ahora puede volver a volcar. Si se necesita un poco de suerte, sin dudas que sí. En la vida es importante este tipo de magia. En la vida deportiva y en la particular. No me quejo porque la ha tenido, mientras que este paso en torno a Ferro, hace a lo motivante. Sin dudas que lo es»