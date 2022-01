El Esc. Luis Avellanal se quedó sin la San Fernando.

«Lo básico es la salud y no tiene sentido arriesgar»

En ediciones anteriores de EL PUEBLO, una manera de establecer la buena nueva para el Esc. Luis Alberto Avellanal, desde el momento que sería uno más en la tradicional maratón de San Fernando de Punta del Este (pasó a denominarse Corrida de San Fernando), sumando una edición más en su historia personal. A esos efectos, la adecuación no faltó y «estaba para responder como yo quería, hasta que pasó lo que pasó. En personas cercanas a la familia, se originaron casos de Covid con cuarentenas puntuales. Antes del viaje a Punta del Este, esa escala familiar en Montevideo tiene su importancia en lo físico y emocional. Los planes comenzaban a trastocarse, porque a esa altura las reservas en el balneario estaban agotadas. Al fin y al cabo, toda una serie de situaciones contrarias». ESE TIEMPO QUE VENDRÁ En la comunicación con EL PUEBLO, el «Pato» no eludió un aspecto casi obvio, «porque en los últimos días, la pandemia en Punta del Este volvió a golpear y a la hora de la partida en la San Fernando, son miles los que nos juntamos. Lo básico es la salud y no tiene sentido arriesgar. Volver a Salto al ámbito familiar, donde uno no está solo. También pienso en ellos. Por eso no tengo dudas que la decisión fue la aconsejable».A través del diario, al Escribano no le faltaron palabras de gratitud, «para los amigos y conocidos del deporte, que en de semanas a esta parte me han transmitido el aliento y de última, ese estar pendientes. Habrá tiempo para volver y está prevista la de San Antonio en Piriápolis para el mes de febrero. Si las condiciones están dadas, es la ilusión de ser uno más».Habrá que aguardar el tiempo que vendrá. El «Pato» es seguro que no bajará la guardia en materia de entrenamiento. Cada secuencia en su historia de maratonista, es una mezcla de desafío y disfrute. De ambos fines no se aparta. Por eso, la razón de su vigencia.