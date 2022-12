El Esc. Luis Avellanal allá va:destino de la «San Fernando»

El evento atlético más importante del Uruguay tendrá lugar el sábado 7 de enero. Competidores de todo el país y extranjeros estarán presentes en la línea de largada que se ubicará en la Parada 16 y medio de la Playa Mansa. Los participantes, que podrán elegir entre los 5 kilómetros participativos y los 10 kilómetros competitivos, harán un recorrido que los llevará por la rambla de la Playa Mansa hasta la Península para retornar luego hasta la Avenida Acuña de Figueroa, frente a la Intendencia de Maldonado. El circuito estará marcado en su totalidad, cerrado al tránsito vehicular y medido según el estándar internacional para pruebas de ruta. Horarios de largada: 5KM: 19:30 horas.. 10KM: 21:00 horas. Hay 4.500 cupos disponibles y los participantes podrán inscribirse hasta el 6 de enero de 2023 o hasta agotar los lugares.

Es la información básica para tener en cuenta porque la tradicional San Fernando «está a la vuelta de la esquina». Quizás y sin quizás la maratón de mayor resonancia en el calendario anual de la Federación Atlética del Uruguay. La ocasión a la medida de un salteño que no faltará: el Esc. LUIS ALBERTO AVELLANAL. De un tiempo a esta parte, el «Pato» va acelerando el ciclo de adecuación, para tentar la mejor respuesta. Conoce de qué se trata la exigencia de la prueba, porque no le falta historia, mientras reconoce en EL PUEBLO, «que correr la San Fernando, es siempre un estímulo personal. Es responder a partir de lo uno, decidiendo el equilibrio para que la estrategia de carrera sea la mejor y llegar con la mayor dignidad posible, que eso es lo que hace al fin que uno busca». Potenciales maratonistas que no faltarán. La vocación del «Pato», desde el valor de la entrega y el querer, permanecen generosos e inalterables en el tiempo.