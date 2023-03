El efecto de las lluvias se reflejó en Pantalla Uruguay

Con la comercialización del 83% de la oferta, unos 10.870 vacunos, Pantalla Uruguay realizó el pasado miércoles y jueves su edición 253, desde el LATU, con negocios al contado y la financiación del banco Itaú. Fueron dos muy buenas jornadas, sobre todo en un momento muy crítico que vive el país, con un clima que cambió y que vemos con muy buenas perspectivas pero también con varias zonas que no presentan esa realidad, señaló Carlos Martin Correa de la firma Bertsch, Correa y San Román. El consignatario salteño agregó que se observó una clara demanda a lo largo del remate, con categorías que se vendieron muy bien, a muy buenos valores y con un mercado razonable y decoroso para algunas otras como los vientres preñados que hoy significan todo un riesgo para el que decida sostener. Correa dijo que «quedamos muy conformes en lo general por las ventas, y en el caso de algunos lotes que no se vendieron fue únicamente por no alcanzar las pretensiones vendedoras, por qué ofertas hubo, la demanda está presente, pero en esos casos puntuales no alcanzó para cerrar el negocio» mencionó. PROMEDIOS Corderos/as: US$ 38; borregos/as: US$ 47; ovejas: US$ 55; terneros de menos de 140 kg.: US$ 2,47 (-1,2%; terneros entre 140 y 180 kg.: US$ 2,35 (-3,3%); terneros más de 180 kg.: US$ 2,06 (-8,6%); terneros: US$ 2,34 (-3,9%); novillos de 1 a 2 años: US$ 1,91 (-4,9%); novillos de 2 a 3 años: US$ 1,84 (-2,6%); novillos más de 3 años: US$ 1,87 (2,2%); vacas de invernada: US$ 1,46 (1,9%); terneras hasta 140 kg.: US$ 2,11 (-2,7%); terneras más 140 kg.: US$ 2,09 (-4,1%); terneras: US$ 2,10 (-3,5%); terneros/as: US$ 2,07 (-0,5%); vaquillonas 1 a 2 años: US$ 1,82 (-2,9%); vaquillonas 2 a 3 años: US$ 1,75 (-1,3%); vacas preñadas: US$ 580 (-2,7%); vientres entorados: US$ 480 (20%); piezas de cría: US$ 344 (-8%). El próximo remate de Pantalla Uruguay será el 30 y 31 de marzo.