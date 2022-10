El Dr. Juan Eduardo Lema prepara su primera muestra de esculturas en madera

Se titula «La llave» y se inaugura el viernes

No todos quienes conocen al médico Juan Eduardo Lema, saben que paralelamente a su labor profesional, viene cultivando desde hace muchos años el arte de la escultura en madera. De hecho, en el hall de ingreso al Colegio Sagrada Familia hay una obra suya (en este momento en reparación). Nunca realizó una muestra, pero llegó el momento. Se ha decidido y este próximo viernes, en el Museo Olarreaga Gallino, a la hora 20:00, dejará inaugurada su exposición titulada «La llave». Respecto al título, dijo que cuando tenía ocho años su padre talló para él un barquito de madera, y «esa fue para mí la llave a ese mundo de la creación». Además, «en cualquier tronco puede haber escondido un barco o cualquier otra figura, es cuestión de encontrar la llave» comentó.

Dijo también que «el arte en mi vida siempre fue un camino paralelo a la medicina, pero de una manera muy personal, muy como para mí solo, como una forma de poder expresar y transmitir sentimientos, emociones, momentos de la vida…Soy un autodidacta, pero respeto muchísimo a quienes sí estudiaron arte, como yo estudié medicina”.

Respecto a las esculturas, sostuvo que “no es un arte muy común, antes era más común encontrar a los ebanistas haciendo esos muebles que uno hoy ve en los remates. Al no haber tanta gente dedicada a esto, fui andando un camino bastante solo, antes no había tenido el empuje que tengo hoy, hoy tengo ese deseo de salir y mostrar, tal vez por no haber tenido quien me impulsara y no venir tampoco de cuna de artistas. Así que siempre fue algo paralelo y secundario, pero secundario a la vista de los demás, conmigo siempre estuvo a la par en importancia” Por otra parte, dijo que uno de los objetivos que persigue es el de acercar (a la muestra) a nios de escuelas, jvenes de liceos, de UTU y de facultad, que esto sea adems un conductor para transmitir arte, ese tal vez es el objetivo ms importante. Es ms, entre sus planes est tambin algn da poder realizar talleres de escultura en madera.

“La llave” está conformada por 16 obras, con tamaños que van desde 20 centímetros hasta 1,5 metros, y están construidas con diferentes maderas. Permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre.