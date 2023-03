El domingo se junta la familia de Nacional: «el orgullo de ser parte»

«Familia tricolor. El orgullo de ser parte. Atención: la actividad pasa para el domingo 26 de marzo».

-Esta es la información básica que surge desde la Comisión Directiva de Nacional y derivada a EL PUEBLO a través del Ing. Francisco Cano Menoni. Una manera de revelar el contenido de una programación que pretende acumular «a la familia tricolor» y en función de ello, las propuestas que es del caso detallar. Con un aditivo que no es menor: la presentación de todos los planteles tricolores, tanto a nivel Masculino como Femenino. A saber.

******

DE 17.30′ a 21 HORAS

Campeonato de trico y campeonato de ping-pong.

Juegos inflables para niños, cancha de fútbol-tenis..

servicio de cantina y mucho más.

*************

21 HORAS

Presentación de planteles de Sub 13, Sub 14, Sub 15, sub 18 y Primera División masculino.

Presentación de planteles de Sub 13, Sub 16 y Primera División de Fútbol Femenino.

Presentación de la camiseta principal del año 2023.

Homenaje a Ruben «Papino» Ciocca.

**************

22 HORAS

Actuación de murga «Punto y Coma»