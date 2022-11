El dolor de los ausentes

Tité en Brasil, no la tuvo fácil ya que tuvo que dejar afuera a muchos jugadores por los que otros países darían muchísimo por tenerlos. Entre los más notables, aparecen los nombres de Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Gabriel Barbosa (Flamengo), Roberto Firmino (Liverpool), Renan Lodi (Nottingham Forest), David Luiz (Flamengo) y Everton Cebolinha (Flamengo). El primero de ellos no ocultó su tristeza al enterarse que no iría a Qatar y compartió un video en el que se lo ve visiblemente golpeado por la noticia, entre lágrimas: «Fue sufrido, fue doloroso y es parte del fútbol. Nuestra selección es espectacular y la competencia es muy grande. Muchas gracias de corazón para la afición y apoyaremos mucho para el hexacampeonato«.

Luis Enrique, por su parte, también dejó afuera a varias estrellas de la lista de España. Sin dudas, el nombre más resonante es el del defensor Sergio Ramos (foto), quien actualmente milita en Paris Saint-Germain. Tan grande fue la sorpresa que hasta Achraf Hakimi, compañero en PSG y quien representará a Marruecos en el Mundial, le dedicó un tweet en el que lo calificó como uno de los mejores defensores del mundo. Asimismo, también causaron sorpresa las bajas de los arqueros David De Gea (Manchester United) y Kepa Arrizabalaga (Chelsea), el mediocampista Thiago Alcántara (Liverpool) y el delantero Iago Aspas (Celta de Vigo)