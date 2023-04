El dólar bajó un 0,48% y cerró marzocon una caída del 0,63%

Así, la divisa estadounidense no logra remontar la fuerte caída de enero y acumula un rojo de 3,66% en lo que va del año.

El dólar bajó un 0,48% respecto a al jueves, y quedó en los 38,648 pesos, según la cotización oficial del interbancario del Banco Central del Uruguay (BCU). De esta manera, cerró marzo con un saldo negativo del 0,63% y acumula una caída del 3,55% en lo que va del año.

En la pizarra del Banco República (BROU), el dólar se ofreció a 37,4 pesos para la compra y 39,9 pesos para la venta. Por su parte, el valor preferencial del Dólar eBROU estuvo en 37,9 pesos para la compra y 39,4 pesos para la venta.

La variación interanual del dólar en Uruguay bajó de 12,04 a principios de febrero a 6,38% actualmente. La última operación de la jornada en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa), fue pactada en 38,66 pesos, mientras que el precio promedio de operaciones fue de 38,648 pesos. Hoy, el número de transacciones fue de un total de 70, con un monto de operaciones de poco más de 35 millones de dólares.

El dólar se hundió un 3,55% en lo que va del año. El comportamiento del dólar en marzo fue errante. En la primera mitad del mes mostró una evolución favorable que lo colocó en su valor máximo en los dos meses previos. La cotización del 16 de marzo no se veía desde el 16 de enero de 2023, cuando el dólar llegó a los 39,86 pesos. Sin embargo, a partir de ahí, comenzó a verse una tendencia a la baja sostenida. Así, de las últimas 11 jornadas, la divisa extranjera se depreció en nueve de ellas. Tras caer un 1,42% la semana pasada, esta semana cerró con otro saldo negativo de 0,73%. Así, del 1,5% acumulado que mostraba marzo el pasado jueves 16, la moneda estadounidense paso a registrar una merma del 0,63% este mes. Las expectativas de que la evolución del corriente mes neutralizara la fuerte baja de enero (-3,25%) quedaron, en tanto, enterradas.

Con la caída prácticamente sostenida de las últimas jornadas, la divisa regresó a la franja de los 38 pesos, en la cual no estaba desde febrero, y desde entonces no logró superar el umbral de los 39 pesos. De esta manera, en lo que va de 2023 la divisa extranjera acumula una caída del 3,55%. Mientras que, comparado al mismo día pero del año pasado –31 de marzo de 2022–, cuando el tipo de cambio era de 41,115 pesos, la variación interanual fue del 6% en negativo. Hace una gran cantidad de meses que esta variable no se posicionaba por debajo de los 6 puntos porcentuales, y en los dos últimos días lo hizo. El indicador interanual cayó fuertemente en las últimas semanas principalmente porque, para ese entonces –principios de 2022–, el dólar ya había comenzado a descender tras tocar los picos históricos que había registrado en los primeros días del año pasado. En tanto, ahora, la variación interanual se mantiene equilibrada y se desploma cada vez que el tipo de cambio del presente sube.

Ámbito