El doble fin en la mira: inicio en agosto y piso del estadio

El Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol convocó a Asamblea Extraordinaria para hoy lunes a la hora 20, con dos aspectos específicos en el orden del día.La modificación del artículo 25, presentado por los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol.Se establece que «las Divisiones Primera «A» y «B» estarán constituídas por doce clubes y deberán competir obligatoriamente en Primera y opcional en Reserva en ambas categorías, no se establece límite de edad a los jugadores. La actividad de la Divisional Primera «A» comenzará el primer domingo del mes de agosto de cada año, mientras que la Divisional Primera «B» marcará su comienzo en fecha a determinar por su Consejo.En casos excepcionales o si la selección salteña de mayores aún está compitiendo o haya finalizado su actuación un lapso menor a las dos semanas de fijada la iniciación de la actividad, los jugadore de la misma deberán tener un descanso de dos semanas, por lo que la actividad deberá iniciarse una vez cumplido dicho plazo de descanso

. EL DICKINSON EN EL HORIZONTE

El grupo de neutrales al frente de la Administración de la Liga Salteña de Fútbol, solicita autorización de la asamblea para evaluar y ejecutar una reforma en el campo de juego del estadio Ernesto Dickinson, pasando al 100 por ciento de la cancha de césped natural a material sintético.Los delegados deberán acreditar el poder respectivo y quien no lo hagan, tendrá voz pero no voto, de acuerdo al artículo 14 de la Liga Salteña de Fútbol. El poder en cada caso deberá incluir las firmas del Presidente y Secretario y el sello del club, cuando se presente en hoja con el membrete de la institución, no será necesario el sello respectivo.En el primero de los puntos, cabe recordar que la actual reglamentación prevé el inicio del torneo de la «A» en la última semana de marzo. Una manera de reeditar lo acontecido en este 2021. Serán algo más de cuatro meses y medio de disputa, con un total de 24 fechas potenciales. Pero a esos efectos, clave jugar dos entre semana.