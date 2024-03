El discurso presidencial

Dicen que lo bueno y breve es dos veces bueno. Ni tanto ni tan poco. El reciente discurso del presidente de la República en ocasión de comenzar el quinto año del gobierno de la coalición que lidera y en ocasión de estar ya a en un año electoral, tuvo a nuestro entender aciertos y errores.

Entre los aciertos destacamos sobre todo el hecho de su apuesta a la democracia, la exhortación a cuidarla y defenderla es a nuestro entender uno de los mayores aciertos.

Entre éstos destacamos la valoración de la libertad (aunque probablemente no coincidamos en el concepto). Pocas veces hemos escuchado el reconocimiento al “debe” en materia de seguridad, ya que si los escucháramos a otros integrantes del gobierno, echarían mano a los números, muy lejos de la realidad que vive y siente el ciudadano común.

No basta con decir “no estamos conformes con lo conseguido”, porque esto en lo que más angustia provoca. Lo hemos expresado hasta el cansancio, mientras no se parta del reconocimiento de que vamos por mal camino, no se puede esperar grandes cambios en este sentido.

Para nosotros se trata de un tema social y mientras no le hinquemos el diente como tal, seguiremos intentando hacer agujeros en el agua. Nadie en esta tierra se preocupa verdaderamente por los demás, sino por la situación individual y concreta.

En una cosa coincidimos con el presidente hay temas que requieren de las denominadas “políticas de Estado”, que están por sobre cualquier ideología. Pero para llegar esto hay que saber cultivar el diálogo la confrontación de ideas y la honesta valoración de los argumentos.

Nos pasamos discutiendo si tenemos grieta o no, si corremos los mismos riesgos que han corrido otros, si aquí en nuestro medio podremos aplicar las políticas que han aplicado otros.

A todo esto nos oponemos, no por “uruguayismo”, sino porque creemos que el Uruguay puede llegar a ser un pueblo pensante, capaz de extirpar males, capaz de oponerse a malas políticas que no ha dado los resultados esperados en otros lados.

Entre los debe que los ha tenido, nada se ha dicho de los casos que no favorecen a este gobierno (Astesiano, Marset y Penadés) por mencionar algunos.

En esta ocasión, como siempre nos oponemos a las radicalizaciones, porque son enemigas de la razón, de la justicia y todo lo justifican.

En una palabra ni ha sido el discurso de una estadista, ni es propio de alguien que vive en otro país…

A.R.D.