El dirigente de Vamos Salto del Partido Colorado, Dr. Enzo Paique, solicitó investigación administrativa sobre la gestión de Mario Furtado en Servicios Públicos

El dirigente del sector Vamos Salto del Partido Colorado, el Dr. Enzo Paique, solicitó a la Intendencia de Salto que inicie una investigación administrativa por aparentes irregularidades en el manejo de la ex Chacra Municipal, lo que fue aceptado por la comuna, siendo confirmado por el Secretario General Tec. Univ. Gustavo Chiriff. Se trata de transparentar contrataciones y conocer el destino de la madera de casi 3.000 árboles, pinos y eucaliptos de gran porte.



INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Chiriff señaló que “recibimos a Enzo Paique con una denuncia y no miramos para el costado, se está haciendo la investigación administrativa”. El Secretario General de la Intendencia añadió que eso “lleva su tiempo” debido a “todos los elementos que se presentó para que se investigue”. Además, el dirigente de Vamos Salto realizó pedidos de acceso a la información pública, para los cuales la Intendencia hizo uso de la prórroga legal dada la cantidad y complejidad de la información solicitada.

TALA DE MILES DE ÁRBOLES

Paique señaló que se busca transparentar la situación en torno a la ex Chacra Municipal, donde en julio de 2022, el Director de Servicios Públicos Mario Furtado promueve la contratación de un privado para proceder a limpiar el predio. Se trata de por lo menos 2.085 eucaliptos y 437 pinos de gran porte, por los cuales un privado se quedaría con el 80% de la madera obtenida y como contrapartida debería retirar las raíces del suelo. El dirigente colorado indicó que “el contrato venció sobre finales del año pasado y no hubo un control sobre el cumplimiento de la contrapartida, si uno va a la ex chacra municipal ve las raíces que no fueron extraídas por lo que hubo un incumplimiento, pero el expediente quedó archivado”.

EL DESTINO DE LA MADERA

En las solicitudes de acceso a la información, Paique solicita que se adjunte los remitos del 20% de la madera que debería quedar en la Intendencia en forma de tablones, “cualquier empresa seria lleva un registro de lo que entra y lo que sale” señala el dirigente colorado, que añadió que “también queremos saber los usos que se le dio a lo que quedó en la intendencia”.

EL VALOR DE LOS RECURSOS

Dentro de las solicitudes elevadas a la Intendencia de Salto, se solicita que indique el valor monetario que se le dio a la madera que se extrajo del predio. Paique añade que, en octubre de 2022, el privado se presenta ante el gobierno ofreciendo 8.000 dólares para que sea la propia Intendencia la que cumpla la contrapartida de retirar las raíces. Esto fue rechazo debido a que en el propio contrato celebrado entre las partes, se había dejado constancia expresa de que la Intendencia no proporcionaría ningún tipo de herramientas, vehículos ni funcionarios.

ACCIONAR DE MARIO FURTADO

El Director de Servicios Públicos, Mario Furtado, se refirió en diferentes medios que la denuncia era a “destiempo” y que sería simple contestar adjuntando anteriores pedidos de información. Esto fue recordado por Paique y señalado al momento en que luego de un mes, la Intendencia solicita prórroga por la “complejidad” de la información requerida. “Parece que no era copiar y pegar, y que había algunos asuntos que no estaban muy claros en la Intendencia”.

SERVICIOS PÚBLICOS QUISO CUBRIRSE

El dirigente colorado solicitó la reunión al Secretario General y al área jurídica de la Intendencia debido a que constató indicios de irregularidades, entendiendo oportuno que se investigue. Señala que “cuando la causa tomó estado público, desde Servicios Público se mandató a funcionarios a concurrir con retroexcavadoras a limpiar el terreno, esto fue consultado a trabajadores en el lugar y queda grabado en el registro de GPS de las unidades utilizadas, registros que solicitamos a la Intendencia para que indiquen claramente que estaban haciendo en el lugar”.