El dinero, en un mundo injusto y desigual

«El dinero es tan solo una herramienta… puedes usarlo para bien o para mal»

El dinero; la plata, los pesos, la «guita», como se dice más popularmente; el «cash», como diríamos si quisiéramos extranjerizarnos un poco; el efectivo, ese del que suele decirse que cada vez circula menos y no solo por el uso de otras forma de cobro y pago, también porque realmente se siente que escasea (más en algunas épocas que en otras por supuesto)…

Llámelo como quiera, pero seguramente coincidimos todos en que se trata de algo que si bien «no hace la felicidad», «ayuda a la felicidad». Y para eso es necesario cuidarlo, esto es, manejarlo de la mejor manera posible, invertirlo y no gastarlo, o gastarlo bien y no malgastarlo…

Y vaya que hay dinero que a veces se malgasta: desde el que está en un rinconcito de una casa, pasando por el de una caja fuerte de una empresa, la cuenta de una Intendencia en un Banco, y hasta el que está en las grandes arcas de un Estado…

Cuántas veces decimos por ejemplo: ¿es necesario gastar tantos miles de dólares en obras de arte cuando hay tanta gente alimentándose gracias a ollas populares?, ¿es necesario gastar unos cuántos miles de dólares más que eso en la compra de aviones, cuando tanto crecen los asentamientos o cuando no hay recursos para determinados tratamientos de la salud? No entraremos hoy en discusiones sobre esos puntos en concreto, son simples ejemplos que vienen a la mente ahora y a los que se podría agregar otros tantos.

Hoy se nos ocurre pensar en el dinero que se irá en el referéndum que pretende derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Obsérvese que dijimos «se irá»: y cada uno piense y resuelva en su conciencia si se trata de dinero que «se gastará», «se invertirá» o «se malgastará».

Debemos confesar que nos ha sorprendido enormemente, leer en estos días algunas cifras que refieren al manejo de las finanzas (que ya vienen haciendo desde la campaña de recolección de firmas) de quienes pretenden derogar esos artículos de la LUC, es decir que promueven el Sí.

Hemos sido muchas veces criticados por sostener que Frente Amplio y Pit Cnt, cada día demuestran más su unidad, casi ciegamente, al momento de encarar determinados temas, y llegan a ser una misma cosa a veces. Duramente se nos ha criticado por afirmar que uno es un brazo del otro (decida usted, estimado lector, quién es el cuerpo y quién el brazo, porque a decir verdad, a esta altura tenemos dudas). Sin embargo, la lucha contra la LUC, o contra ciertos artículos de ella, vuelve a poner en evidencia esa unión.

Pero vamos al punto que más nos interesa hoy, el de las finanzas…

El Pit-Cnt recauda alrededor de 2.5 millones de pesos por mes, pero entiende necesario exigir «un esfuerzo extra» a los trabajadores que conforman los diferentes sindicatos, para llegar a recaudar unos 33 millones de pesos, cifra que consideran necesaria para financiar la campaña en favor de la derogación de la LUC. Hasta el momento, la intersindical lleva ya gastados (¿bien invertidos?, ¿malgastados?) unos 11 millones de pesos de sus afiliados en la campaña de recolección de firmas. Lo que uno se pregunta, indudablemente, es si todos los trabajadores que integran sindicatos están de acuerdo con que los aportes que salen de sus bolsillos se utilicen con objetivos político-partidarios. ¿Todos estarán de acuerdo? ¿Se habrá puesto democráticamente el tema en discusión?

Recientemente el diario El País (basándose en fuentes sindicales), luego de informar que el Pit-Cnt se encuentra abocado a la búsqueda de fondos para la campaña de la Comisión Pro Referéndum en favor de derogar 135 artículos de la LUC, explica que con ese objetivo, la dirección de la central de trabajadores pidió a los sindicatos que aporten un dólar extra (unos 44 pesos) por cada uno de los afiliados que tienen.

Siempre de acuerdo a lo que confirmaron desde el Pit-Cnt, dice el mencionado diario que el objetivo primario es reunir unos 400.000 dólares, aunque estiman -desde la comisión de finanzas- que la cifra podría crecer hasta los 750.000 dólares; es decir, unos 33 millones de pesos.

Sindicalistas a los que consultó El País, señalaron que en caso de que no se alcance el objetivo primario, la idea es pedirle a algunos sindicatos que consideren un aporte mayor «para cubrir los gastos»… (¿es un «gasto» entonces?) El resto del dinero necesario (que serían otros 33 millones de pesos aproximadamente), deberá ser abonado por los demás integrantes de la Comisión Pro Referéndum, particularmente por el Frente Amplio.

De acuerdo a los organizadores de la campaña conjunta del Pit-Cnt y el Frente Amplio, los 66 millones de pesos alcanzarán «para cubrir los gastos» de actos públicos, viajes a distintos puntos del interior del país, traslados, afiches, cartelería, propaganda en diversos medios de comunicación (tradicionales y digitales), etc., etc.

Aunque desde el Pit-Cnt se viene argumentando que el nuevo pedido «no requerirá necesariamente un descuento extra para los trabajadores», debido a que el esfuerzo lo deberá hacer cada organización, parece demasiado claro, más que evidente y hasta una obviedad, que si la organización recurre a los aportes de sus afiliados, entonces el dinero estará saliendo precisamente de los afiliados, de los trabajadores, y no de otro lado.

De ahí que nos surge un montón de interrogantes. Como decíamos en líneas anteriores, ¿estarán todos los trabajadores sindicalizados de acuerdo con que su dinero se utilice para una campaña partidaria? Decimos «campaña partidaria» porque al menos nosotros la vemos claramente así, aunque quiera decirse lo contrario y con todo derecho, porque no nos creemos dueños de la razón. Siguiendo esa línea de pensamiento, cabría preguntarse también si en el Pit-Cnt son todos frenteamplistas. ¿No habrá algunos trabajadores sindicalizados que estén a favor de la LUC? Por otra parte, ¿no sería más justo que el Frente Amplio y los dirigentes del Pit-Cnt pagaran la campaña de su propio bolsillo y no con el bolsillo de los trabajadores?

Es curioso también que muchos de los que hablan de esta millonada de pesos para una campaña política, sean los mismos que reclaman más dinero del Estado para ollas populares, subsidios, etc., etc.

Pero el mundo es así, así de injusto, así de desigual. Y el Uruguay también. ¿O acaso el cuerpo técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol no cobra unos 3 millones de dólares por año al mismo tiempo que miles de niños pasan hambre mientras patean una pelota de trapo en los potreros de todo el país?

Contratapa por Jorge Pignataro