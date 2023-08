El Dickinson también está en el ojo de la tormenta crítica. Todo el cuidado del Liebigs….»y aquí jugamos 60 partidos en tres meses»

En la semana que va finalizando, los registros gráficos del Parque Liebigs de Fray Bentos, se viralizaron. Medios de prensa, portales, redes, etc. La inmejorable condición general del escenario donde mañana se enfrentarán Laureles y Universitario, para determinar quién es el nuevo Campeón del Interior.

La publicación de esas fotos generaron más de una reflexión y sobre todo, el paralelo inevitable con el Parque Dickinson.

Desde PEDRO SÁNCHEZ, el encargado del estadio, una manera de enfocar el hecho, porque además subraya el número de partidos que se han disputado hasta el momento en lo que va transcurriendo del año. Las realidades son extremadamente opuestas entre el Liebigs y el Dickinson.

Pedro Sánchez marca reflexivamente la cancha. Es cosa de leerlo.

*****************

«La verdad es un espectáculo este terreno de juego (aludiendo al Liebigs). Aquí se jugará la segunda final de la copa OFI A . Para muchos antes de todo .

1. Fue remodelado gran parte de los sectores entre ellos el piso espléndido, fue sembrado y parado. Nadie entra a jugar.

2. Depende como todos los estadios del país y cuyo propietario es la Intendencia .

3. Se invirtió en ese terreno de juego .

4. Se lo protege no jugando casi nada mientras que en el que tenemos jugamos recién 60 partidos en 3 meses . Falta casi toda la A parte de la B parte de la C . Ambas selecciones juveniles luego las liguillas respectivas de cada divisional . Copa Uruguay, etc. En el 2022 se le jugaron apenas 160 partidos y si….está hermoso el Liebig pero no se juega nada allí .

Además de esto Laureles no entrena, solo jugará el domingo la final nada más . Acá todos los representantes de este torneo por Salto entrenaron en el .