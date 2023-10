El día señalado. Libertad sabe lo que es jugar en la «A» y Palomar ¡quiere ser histórico!

En la edición 2018 de la Divisional B, Libertad se constituyó en uno de los dos equipos que ascendió a la Divisional A. Nunca en su historial deportivo había alcanzado esa condición. Pero lo concreto es que al año siguiente en la «A», al equipo no le faltó respuesta y la alcanzó, batiendo por dos veces a Nacional y ganándole a Universitario, que en ese año volvía a ser Campeón Salteño.

Pero en el caso de Palomar, no registra antecedentes en el principal círculo del fútbol salteño. Por lo tanto hoy de noche llega al Parque Dickinson, con esa ambición: ser lo que no nunca fue antes….¡un equipo de la «A»!

***************

Libertad fue segundo en el torneo Acumulado y batiendo a Tigre en los play off, se quedó con una casilla finalista en el cuadrangular. A su vez Palomar, no supo de contemplaciones frente a Fénix y lo venció por dos veces: del 3 a 1 primero al 2 a 1 después. De 6 puntos, los 6 ganados. Por lo tanto, que sea uno de los dos equipos que hoy decide el segundo ascenso a la «A», no deja de ser parte de la justicia misma.

A Libertad lo orienta técnicamente Christian Lentinelli; a Palomar, Federico Silva. La regularidad de Palomar en los últimos partidos y lo que supone la vigencia de un querer en el caso de Libertad.

EL AYER NO TAN LEJANO

En la décima fecha de la primera rueda, Libertad derrotó a Palomar 1 a 0 y en la primera fecha de la segunda rueda, el «lobo» de Cien Manzanas volvió a imponerse, esta vez 3 a 0.

Un detalle estadístico no es menor: Palomar no le pudo convertir goles a Libertad. De 6 puntos jugados entre ambos, Libertad se acreditó los 6. Cabe preguntarse si ese antecedente sugiere para Libertad una chance superior o simplemente se trata de resultados que se originan y que no reflejan esta chance de futuro inmediato. De lo que no hay dudas: el día es hoy. El definitivo.