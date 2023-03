El día que entrevisté a Jesucristo

“Se acerca Semana Santa, ¿se anima estimado, hacerle una nota a Jesucristo”?. La pregunta de Freddy Wilder Planchón Besson (así siempre se presentaba el colega), quedó flotando en la Redacción del Diario Irupé de Dolores. Lo miré con cierta desconfianza, esbozando más una mueca que una sonrisa, mientras intentaba descifrar donde estaba la broma. “Estaría bueno”, dijo Rossana Bastreri, Encargada de Administración, descomprimiendo el impacto, mientras agregaba, “además él, siempre hace cosas por estos días”. Soy cartón ligador, pensé, sin atinar a responder palabras, dejando que la madeja se desarrollara más, porque la cosa venía de cachada…

Freddy insistió con su pregunta, ¿se anima estimado?, mire que no es broma, puede salir una muy buena nota.

Me acordé en esos momento del “Zumba que zumba”, Tradicional venezolano que cantaba el dúo Larbarnois – Carrero, en la parte que dice: “El que bebe agua en tapara y se casa en tierra ajena/ no sabe si el agua es clara o si la mujer es buena”, en esos casos la prudencia es la mejor virtud, y con cierto recelo aún, respondí, yo no tengo problemas, si me ponen al tanto, claro.

“Vive cerca de la casa de tus suegros”, dijo Rossana Bastreri, en tanto que el “honda” y el “Tito”, los diagramadores se sumaron a la charla, y aportaron datos interesantes sobre el personaje.

“Yo arreglo con él, día y hora de la nota y lo pongo al tanto, estimado” fue lo último que sobre el tema dijo Freddy.

Seguí trabajando en las notas que estaba armando, y poco a poco me fui olvidando del tema, por ese día, por lo menos.

Al día siguiente, en casa de mis suegros, estando además mis cuñadas presentes, comenté sobre la entrevista que me habían encargado.

“Vive cerca de acá”, dijo mi suegro, “es macanudo, muy simpático”, agregó mi suegra.

“Si, no vas a tener ningún problema, señaló una de mis cuñadas, y la otra, acotó, “hace años hace la procesión y otras actividades, es muy querido, aquí”.

Sentí una extraña sensación y unas ganas que se produjera el encuentro cuanto antes, para saber que resultaba de todo esto, una entrevista que nunca me había imaginado y con alguien tan mítico.

Y JESUCRISTO ESTABA ALLÍ….

Fue puntual el encuentro, nos dimos la mano, quedándome la sensación que nos conocíamos desde siempre. Era un hombre de amplia sonrisa, de charla amena y de muy seguras respuestas.

Fue entonces que supe que su nombre era Roberto Baldi, que era actor, entre otras cosas, y como dijera, el Director de Teatro, el Prof. Leopoldo Frontán, “poseedor de un rostro de impresionante parecido físico al que convencionalmente se idealiza de Jesús”.

La nota salió rápida, sustanciosa, por gracia del entrevistado, y la cerramos en poco tiempo. Lo que no pude cerrar fue mi curiosidad, por saber más del personaje, de ese Jesucristo doloreño llamado Roberto Baldi, pero, que rara vez se lo menciona por su nombre y apellido, en Dolores y en otras parte de Soriano, es Jesucristo y punto.

Debo señalar que la nota fue en el año 2002, días antes de esa Semana Santa y a menos de un mes de estar viviendo con mi familia, en la ciudad de Dolores, por ese entonces.

Fue por él, que me enteré que formaba parte del Grupo Nazareth y que realizaban actividades desde 1976. Fue precisamente en ese año que un grupo de jóvenes integrante de la Pastoral de la Parroquia “Nuestra Señora de los Dolores”, comienza a conformar un elenco teatral, para representar la vida del Rey de Reyes.

Ensayan sobre la base de un libreto creado por la Hermana Josefina Milans de la Compañía Santa Teresa de Jesús. El libreto basado en La Biblia, intenta mostrar la vida de Jesús y llegar a la gente no sólo en lo artístico, sino también como mensaje.

Con la dirección del Prof. doloreño Adalberto Frache, el estreno de “Vida Pasión y Muerte de Jesucristo” se realiza por primera vez el viernes anterior a la Semana Santa de 1977, en el Camoati, de la ciudad de Dolores, junto al río San Salvador.

Fue impactante, un suceso que local y regionalmente que emocionó a público de todas las edades, por la propuesta, la calidad artística y por la notable encarnación de Jesucristo, hecha por Baldi.

Y esa primera emoción, ese primer impacto, se prolongó por años, con un Baldi cada vez más metido en su personaje y es por eso que cuando los doloreños hablan de su Jesucristo, lo hacen en serio, y no hay el mínimo dejo de burla, es y es, Jesucristo, para ellos.

Sobre el Grupo Nazareth, el Prof. Frontán decía entonces: “Como Compañía teatral es atípica y quizás única, pues están al Jubileo de Plata con la misma obra en cartel y con los mismos postulados; llevar el mensaje evangélico a través de una forma artística y pedagógica. Más que actores en el sentido técnico del termino, debemos de pensar en agentes de pastoral con una peculiar manera de expresión catequética; sin menoscabo del valor artístico de la obra”.

Desde 1977 han hecho innumerables representaciones en Dolores, en otros puntos de Soriano, en departamentos vecinos, en Gualeguaychú, Entre Ríos, y en cada lugar, y cada año, el impacto visual es conmovedor, y la representación del hijo de Jehová, tan real, que muchos, en muchos lados, al final de la puesta en escena, lo ha querido tocar, sentirlo cerca.

Si toda esta historia fuera en estos días nos imaginamos las miles de selfie que hubieran querido compartir con el Jesucristo doloreño….

Carlos María Cattani

(Camaca)