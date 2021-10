El desprecio por lo posible; la negativa por la negativa

El Dickinson de ahora; el Dickinson del futuro

Es la segunda vez que, desde los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, se expone en el Consejo Superior un tema-eje de cara al futuro. Un futuro no tan lejano; no más allá del año próximo.

Se trata de la sustitución de lo que es el actual campo de juego del Parque Dickinson, por un piso sintético. Cuando los nuevos neutrales asumieron funciones en marzo de este año, se impusieron el trazado de algunas iniciativas y el Parque Dickinson se plantea como horizonte, a tal punto que se abrió diálogo con el Intendente para ensanchar un par de metros sobre el sector norte.

Se trata de recuperar las condiciones reglamentarias del Parque Dickinson. A la luz de ese déficit, por ejemplo, la imposibilidad en su momento de concretar un acuerdo con Salto Fútbol Club, para que el equipo «naranja» pudiera asumir sus partidos en condición de local.

Por lo tanto, queda en claro que los neutrales

TRANSFORMAN AL DICKINSON EN UNA OPCIÓN VIABLE DE MEJORAMIENTO.

El piso sintético es una posibilidad en sí mismo, en el marco de un tiempo donde no faltan dos evaluaciones paralelas: la deportiva y la económica.

Hubo delegados en el Consejo Superior que saltaron como resortes: entre otros, los de Salto Uruguay, River Plate y El Tanque, argumentando lo costoso del fin, pero que además «va a disminuir la posibilidad de los equipos jugando en sus campos de juego, si es que todos los partidos van a disputarse en el Dickinson».

El presidente puntualizó que «no necesariamente se tienen que jugar todos los partidos en el estadio, pero nos aseguramos que no tendremos suspensiones por mal estado de la cancha. Podremos ganar tiempo y garantía de continuidad. Una manera de no parar el fútbol».

De lo que no hay dudas es que, en la noche del lunes, aparecieron las primeras señales contrarias a que el Dickinson disponga de piso sintético. Algunas razones pueden llegar a entenderse. Otras, no tantas.

En algún caso, la inapelable comprobación: EL DESPRECIO POR LO POSIBLE. Pero también: LA NEGATIVA POR LA NEGATIVA MISMA.

De lo que no hay dudas es que el Dickinson, TIENE MARGENES PARA EL MEJORAMIENTO y los neutrales están adheridos a esa consigna. Cabe preguntarse cuál es la lógica-razones que algunos manejan, para que una idea potencial pueda ser abortada antes de nacer.

O en todo caso, implica el fastidio-rebeldía de algunos, frente a la creación de horizontes que manejan otros: desde el querer. Y no desde la miseria del no poder, por obra de la negativa cargada de arrogancia, miopía de conceptos y estrechez argumental.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA