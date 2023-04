El descuento del IMESI al 40% en combustibles se está analizando, pero no resolvería la diferencia de precios con Argentina

Sub Secretario de Industria Walter Verri

El Sub Secretario de Industria Walter Verri participó de actividades en Salto, especificamente de los 25 años de Acuamanía. Allí lo consultamos sobre los aspectos actuales del combustible, esto es diferencia de precios con Argentina y eficiencia de ANCAP.

«Para nuestro Ministerio la dificultad que tenemos con las fronteras y sobre todo con Argentina son las diferencias cambiarias que hacen que las diferencias de los precios sean muy grandes y muy dificiles de absorver. Por más mecanismos que se puedan implementar o beneficios como es la disminución del IMESI que en algún momento emparejó , hoy ya eso es imposible .Ni aumentando esa exoneración es posible pensar que podemos estar alineados. Es una realidad que no controlamos nosotros , ese es un tema de la situación de Argentina que hace que la diferencia cambiaria sea muy profunda.»

Agregó que el aumento del descuento del IMESI al 40% es un tema que está en análisis , «pero somos coscientes todos que los precios de los combustibles enfrente por más que aumentemos la disminución del IMESI no es suficiente y no vamos a resolver el problema . No quiero decir que esté descartado ,es un tema que analiza sobre todo Economía , pero aún aplicándolo no resuelve el problema, estamos muy lejos.»

ANCAP ES EFICIENTE

Contrariamente a lo que en estas páginas se comentaba por parte del referente de los estacioneros de Salto sobre la ineficiencia de ANCAP, Walter Verri sostiene que actualmente ANCAP es eficiente.

«ANCAP ha corregido bastante sus ineficiencias ,falta pero no es que sea ineficiente , y no es así porque el nuevo sistema de fijación de precios de combustibles lo obliga a ANCAP ,a partir de un precio que fija la URSEA , a entregar su combustible a un precio de paridad de importación.

Verri defendió el nuevo sistema de fijación del precio del combustible en Uruguay señalando que es un sistema transparente que en un mundo inestable en tema energéticos nuestro país se ha destacado por haber mantenido una política que trata de impactar lo menos posible en el bolsillo de la gente .