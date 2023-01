El desafío del fútbol salteño   es cuestión de pesos

El fenómeno del fútbol salteño sigue vigente, con sus defectos y virtudes como

toda actividad humana. Pero sigue vigente en cuanto a la cantidad de clubes

(después se verá si cantidad y calidad van o no de la mano) que cuenta la Liga,

este año se suma uno más el Club de Pesca, que picará la pelota por primera

vez en la divisional “C”.



El desafío está en lo económico (como buen parte de la vida), buscarle la

vuelta para salir a flote, esa es la consigna de la gran mayoría de clubes que se

la rebuscan con rifas, ventas a beneficio, auspiciantes y algún benefactor que

siempre termina dando unos cuantos pesos.

Es la lucha de todos los años y no hay mucho para inventar en nuestro fútbol

semi-amateur, la cosa no está fácil ni mucho menos, los costos fijos crecen año

a año y no se pueden evitar, al final hay que poner los pesos.

La entrada tiene que ser popular (el año pasado fue de $ 200 y juzgue usted si

es o no popular), más con la seguidilla de partidos en un calendario por demás

apretado principalmente en la Divisional “A”. Igual la gente respondió pero a

medias, había doble jornadas que no llegaba a rescatar ni para pagar las

cuentas, eso paso principalmente en la divisional “B” y en alguna que otra de

la divisional “A”. Es el desafío de la dirigencia de equilibrar los números, la de

los clubes para llegar a fin de mes lo más saneado posible y la de la Liga lo

mismo pero pensando en todos.

En eso de pensar en todos se debería abrir más la cancha para jugar valga la

redundancia en las canchas que tienen los clubes y que hacen los imposible

para mantenerlas en condiciones. Clubes que invierten en el piso, en la red

lumínica, en los baños, que muchas veces tienen dentro de su esquema darle

al socio un pase libre si juegan de local en su cancha, al menos para devolverle

algo al socio que apoya.

También está lo deportivo, que es el primordial, que tipo de espectáculo se

brinda, el año pasado se dieron muy buenos partidos en las tres divisionales.

Los clubes trabajan en tener lo mejores planteles dentro de sus posibilidades,

cosa que luego se traslada en la cancha ofreciendo buenos partidos, luego se

ve si se gana o se pierde, pero por eso pasa también en la vida diaria.

-JOSÉ LUIS TORIANI (El Pueblo).-