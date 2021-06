El derecho a la confidencialidad ¿existe?

Desde luego que existen temas aceptablemente resguardados por la ley de Acceso a la Información Pública en que es casi imprescindible el secretismo en la situación actual.

Es lo que ha pasado con la compra de vacunas por parte del Uruguay, tema que amerito que CAINFO llevara ante la Justicia el tema de esta compra, tratando de conocer detalles de la compra.

Lamentablemente la Justicia amparó el secretismo en esta oportunidad, amparando la decisión del gobierno o sea estuvo de acuerdo con la declaración de secreto del tema.

No estamos de acuerdo. Son dineros públicos y no es el gobierno ni siquiera los partidos que lo conducen quienes, quienes contraen la deuda, sino todos los ciudadanos uruguayos que deberemos pagar estas deudas. Vale decir que tenemos derecho a conocer dichos detalles entonces.

Son cuestiones que hacen a la situación actual donde manda “don dinero” y nuestra sospecha es que la única razón existente es ocultar de la vista pública algunos abusos si los hubiera, o en su momento algunas responsabilidades.

¿Existe libertad de prensa en el Uruguay? Para nosotros son el cierta medida y cabe preguntarse entonces, ¿una Libertad de Opinión recortada es libertad de opinión?

Una libertad de opinión con restricciones subrepticias como la que existe en el Uruguay, ¿es libertad?

Existe un hecho reciente sobre el despido de un periodista por parte de un canal de televisión capitalino. Sobre este hecho hemos expresado que la empresa conserva su derecho a contar o en su defecto prescindir de uno de sus colaboradores ante el desgaste de la relación. Pero también hemos dicho que cuando alguien prescinde injustamente, sin motivo alguno, está desnudando una situación injusta y arbitraria.

Ignoramos que establece la clausula de “confidencialidad” que se estableció en este caso, de todas formas ésta impidió que el gran público conociera los pormenores de la medida.

Son sólo algunas muestras de un tema tremendamente discutible. Si por Libertad de Prensa se entienden la posibilidad de opinar libremente sólo con las limitaciones previstas por la ley. Entonces hay Libertad de Prensa en el país.

Si en cambio por Libertad de Prensa entendemos el derecho a conocer toda la información para tomar posición, es esta una pata renga del tema, pues rige sólo para unos pocos y no puede considerarse un “derecho” público.

Esta es la situación y entendemos que no se ajusta al concepto de lo que se pregona.

A.R.D.