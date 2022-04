El de trasnoche

Será mañana viernes en el Parque Dickinson, con dos partidos que pautarán el arranque de la temporada 2022 en la Divisional B. Una manera de adelantar juegos y en ambos casos, para que sea posible la emisión por TV a través de CableVisión Salto. La propuesta es válida y enciende esta opción de potenciar el fútbol del círculo de ascenso. Pero con una observación puntual, hasta desde el sentido común: los horarios pactados.



El preliminar a las 20 horas, con Libertad vs Santa Rosa y a las 22, tiempo de Progreso vs Albion. Por lo tanto, el segundo partido en su conclusión, bordeará las «0» hora o primeros minutos ya del sábado. De futuro, cabe pregunrtarse si no es posible a las 19.30′ y 21.30′. Adelantar partidos: saludable. La fijación de un segundo partido a la hora 22, es una resta en si mismo.