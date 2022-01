El de Nacional y el Salto Sub 15¿Se acuerda de José «Tote»Martínez?: ahora, Rentistas

Años atrás, cuando JOSÉ MARTÍNEZ alcanzó notable elocuencia goleadora a nivel de Nacional y de la selección juvenil salteña en categoría en Sub 15. No por nada y a partir del puente tendido entre Nacional de Salto y los tricolores de Montevideo, el «Tote» se embarcó un día, para transformarse en jugador albo. 500 kilómetros al sur, para ir profundizando aptitudes y haciéndose camino. No le fue fácil, porque además los desniveles han sido puntuales en materia de rendimiento,

La consecuencia fue una: no más en categorías juveniles de Nacional. A tal punto que en esta temporada 2022, el delantero salteño será uno más en el plantel de Rentistas.Los «Bichos Colorados» volverá a jugar en la Divisional «A» y la Dirección Técnica por cuenta de Diego Jaume. Restará saber si el juvenil goleador salteño será parte o no del plantel superior. De lo que no hay dudas a la distancia, es que Rentistas es una posibilidad abierta para exponer aquellas credenciales de goleador.

