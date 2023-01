El cuidado de las mascotas en verano

Doctor Sergio Berneda

El verano siempre es un tema de mucha preocupación para aquellas personas que tienen en sus hogares la compañía de mascotas. Las altas temperaturas son un disparador de varias alteraciones en la salud los caninos principalmente, en algunos casos hasta ocasionando la muerte. Nuestro equipo fue en búsqueda de la palabra de uno de los médicos veterinarios con mayor experiencia en Salto. El doctor Sergio Berneda nos deja algunas recomendaciones tanto para los que están con su mascota aquí en la ciudad, como para aquellas familias que deciden recorrer largas distancias para trasladarse a los distintos balnearios del país.

-¿Doctor, que recaudos debemos tomar con nuestras mascotas en estos días de intensos calores?

-«Cada vez los veranos son más largos, más extensos y a las mascotas les cuesta mucho más adaptarse, nosotros también hemos ido cambiando tratando de adaptarnos. Teniendo en cuenta también que hemos ido humanizando a las mascotas, eso es algo con lo que no estoy para nada de acuerdo. Pasamos la fase de domesticación que la hizo el hombre prehistórico y nosotros ahora no solamente hacemos lo mismo sino que lo tratamos como personas. Aquí en Salto, se ven casos que no suceden en otras clínicas del país, siempre lo estamos hablando con los colegas.

La temperatura del perro por ejemplo, comienza en 36 grados hasta que como yo siempre digo se prende el «termostato»; allí comienza a jadear, jadea para sacar el calor de su cuerpo, bajar la temperatura de su cuerpo para establecerla en 36 o 37 grados nuevamente.

¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros perros en esta época? Principalmente los perros de gran porte, como los ovejeros alemanes y otras razas grandes que son los más sensibles. Hay una cantidad de patologías que despiertan en los caninos de edad avanzada, y algunos que tienen mucho pelaje, aunque eso no quiere decir que se lo debes esquilar. Lo que si hay que hacer es mojarlo, humedecerlo todo el tiempo. No quiere decir que debamos bañarlo, eso es otro tema, porque requiere shampoo, crema de enjuague. Cuando comienza el jadeo de inmediato mojarlo. Hay que prestar atención cuando se anuncia mucha temperatura, allí hay que ayudarlo a qué se mantenga húmedo. Un gran porcentaje de la sangre del animal está en la piel. Siempre les digo a los socios de la veterinaria que toquen a los perros, y ahí comprueban la temperatura en la piel, eso provoca vaso dilatación. Quiere decir que la sangre se concentra en la piel y deja a los órganos como riñones, corazón, cerebro; eso lleva a que llegue poco oxígeno y que el animal se sienta mal. Está falta de sangre despierta las patologías del verano que son por ejemplo el golpe de calor; algunos ovejeros o razas de gran porte se mueren en la noche, por nosotros no saber manejar la temperatura en su cuerpo y ayudarlos.

También aparecen los problemas neurológicos, las famosas hemiplejias, así le llamábamos antes a lo que hoy denominamos ACV. Todos los problemas que podemos encontrar son circulatorios porque la presión en el perro sube y baja todo el tiempo. Debemos tener cuidado con las raciones que le damos, eso también le puede jugar una mala pasada. Hay raciones que deberían estar prohibidas, son una veneno muchas de ellas por lo que contienen, tienen sal a granel, provocando derrame en el sistema nervioso central o aparecen las insuficiencia renales. Debemos tener cuidado con los alimentos; alimentarlos poco en la mañana, hidratarlos, moverlos, asegurar un lugar fresco, humedecer el patio, no tener pereza porque puede ser crucial para las mascotas.»

-¿Qué recomienda para aquellas personas que viajan con su mascota?

-«Tengo mi opinión acerca de los viajes, y las recomendaciones. Si el animal va dentro del vehículo no podemos llevarlo encapsulado, el aire acondicionado es para nosotros no para ellos. Debemos abrir ventanilla y que respire aire puro. Si un animal saca la cabeza por la ventana es porque no la esta pasando bien. Tampoco es bueno que vaya atrás en una caja de camioneta con el golpe de viento a más de 90 kilómetros por hora. No le hace bien. Cuando lleves a tu perro no hagas grandes distancias sin parar, él tiene que bajar, hacer sus necesidades y caminar un poco. Siempre debe hacer esto atado para evitar accidentes. Por otro lado si la mascota es grande, procuremos dejarla al cuidado de alguna persona responsable en su casa. Es decir no sacarlo porque el perro no la pasará nada bien. Si un familiar, amigo o vecino los ayuda a darles agua y comida y mojarlo, con eso ya está; dejemos al perrito que cuide la casa y no lo expongamos a lo que no está acostumbrado.

Los gatos; “no les gusta viajar”

-“Otro capítulo tenemos para los felinos que muchas veces también viajan sin querer, el gato es un animal que no le gusta salir, viajar, mucho menos ir en una jaula haciendo varios kilómetros. Son los más territoriales y caseros; caminan siempre en los mismos lugares, comen y duermen en su casa. Poco les importa viajar. Y con las temperaturas los gatitos también por estos lares jadean como los perros. Es algo increíble que hemos notado por el gran calor que hace en Salto.”