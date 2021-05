EL COVID GOLPEA FUERTE EN TOMÁS GOMENSORO- SE PRODUJO EL CUARTO DECESO

Este 18 de mayo, una señora de 84 años de edad, residente en pueblo Tomás Gomensoro , la cual estaba internada en Bella Unión, falleció por Covid-19 .-Se trata del cuarto vecino/a de esta pequeña localidad artiguense que no logra superar al virus.-

-TOTAL DE CASOS ACTIVOS EN EL DEPARTAMENTO( 19/5/2021)————————-599

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN—————————————————————–298

-CASOS ACTIVOS EN ARTIGAS CIUDAD———————————————————–259

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO—————————————————–34

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM————————————————————8

INTERNADOS EN CTI————————————————————————————–5

EN CUARENTENA——————————————————————————————1.245

TOTAL FALLECIDOS—————————————————————————————78( 46 de Artigas ciudad, 28 de Bella Unión, 4 de Tomas Gomensoro)

ASUMIÓ COMO DIPUTADO EL EX FUTBOLISTA AURINEGRO MARIO SARALEGUI

El ex entrenador de Peñarol, el artiguense Mario Saralegui asumió como representante nacional por el departamento de Artigas, suplantando a la diputada Valentina Dos Santos.

Saralegui asumió la banca en la sesión de interpelación de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en la que se cuestiona los beneficios tributarios otorgados a una empresa privada del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

La diputada Dos Santos dijo en su momento a Montevideo Portal que su “primer suplente trabaja en la Intendencia (de Artigas), el segundo es alcalde de Bella Unión, después va Elita Volpi (que ya asumió alguna vez), después está mi hermano, que no asume, y después tengo a una directora del Mides, que tampoco puede. O sea, realmente es un tema bastante complicado”. “Si (Volpi) está en Montevideo va ella, pero si no está, va a ir Mario”

El ex director del Hospital de Artigas, doctor Mateo Ayala, es el quinto suplente que podría asumir la banca, pero no fue mencionado en la ocasión.(Clicregional)

JOVEN DE AÑOS CONDENADO A CUATRO MESES DE PRISIÓN

Con relación a denuncia de hurto de una chumbera, perpetrado en zonas del Balneario Los

Pinos, en circunstancias que fue dejada al lado de un automóvil que permaneció allí estacionado sin sus ocupantes, siendo conducido posteriormente por efectivos policiales

que cumplían servicio en el G.R.T., un masculino mayor de edad poseedor de antecedentes judiciales, quien por disposición judicial ingresó detenido, recuperándose

en su domicilio la chumbera hurtada.

Culminadas las actuaciones en sedes fiscal y judicial, a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de Fiscalía, por sentencia el imputado, O.E.V.S., de 21 años de edad, fue condenado como autor penalmente

responsable de un » Delito de Apropiación Indebida en calidad de Autor «, a la pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento del tiempo de

detención sufrido siendo de su cargo las accesorias de rigor.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO EN TOMAS GOMENSORO

Fue denunciado en Seccional Sexta de Tomas Gomensoro, el hurto de una motosierra marca STIHL MS 170 de color naranja con blanco, sustraída desde el interior de un automóvil que permaneció estacionado en el km 40 de ruta 30, mediante daños en una de sus puertas.

Las actuaciones continúan en torno al hecho.

FERIADOS – LA DESIGUALDAD ENTRE PÚBLICOS Y PRIVADOS

En su visita a Canelones con motivo de la conmemoración del aniversario 210 de la Batalla de Las Piedras, el presidente, Luis Lacalle Pou, confirmó que enviará un proyecto al Parlamento para que los feriados sean inamovibles, puesto que “no nacieron por un tema turístico.».-

Desde esta corresponsalía decimos que el tema de algunos feriados es mucho más profundo y va más allá de la cuestión de correrlos o no.-Hablamos de privilegios, de injusticias, de ventajas de unos trabajadores sobre otros.-Determinados feriados por fechas patrias solo benefician a los trabajadores públicos y no a los trabajadores privados.-Hablamos de desigualdad.- Unos son trabajadores clase » A» y otros son trabajadores clase «B» en el país.-Acá no pasa por un tema de correr un feriado .-Se lo corra o no , el clase » A» NO trabaja y el clase «B» debe laburar sino no come.-Si realmente se pretendiera justicia social de respeto a las gestas heroicas de nuestros antepasados , bastaría que el feriado abarcara a los trabajadores públicos y privados a lo largo del año.-El trabajador privado en esto siempre ha sido postergado.-Vive en desventaja.-En una ocasión años atrás ,en esta misma página , dábamos a conocer esta gran diferencia de unos y otros.-Una fecha patria como el 19 de abril o la del 18 de mayo, en nuestra plaza 25 de Agosto realizándose el acto conmemorativo , entonando por parte del pequeño número de presentes las estrofas del himno nacional y posterior discurso y en un edificio frente a la plaza, albañiles armando mezcla unos, otros revocando como un día cualquiera, porque para ellos y otros miles y miles de privados de los diferentes rubros en todo el pais, el feriado no los beneficia.-Los que estaban en la plaza, una vez finalizado el acto, retornando a sus hogares para disfrutar del resto del día.-El otro sin embargo, para laburar mañana y tarde porque sino no gana $$$ en el día.- Quizas algun gobierno en el futuro hable de igualdad entre trabajadores y que todos los feriados beneficien a los «A» y a los » B».-

