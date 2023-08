El contrapunto de Iris Rondán e Ivo Moreira

«¿Solo son culpables los jugadores y los clubes?»; «danos la solución»

Iris Rondán es la presidente del Fútbol Femenino. Lo jugó y ahora es parte de la acción directriz. El Fútbol Femenino no ha estado al margen de situaciones reñidas con la esencia del jugeo, a tal punto que no permaneció al margen de alguna suspensión. Pero además, es hermana del Director Técnico de Ceibal, Darío Rondán y del capitán ceibaleño, Fabio Rondán.

A Iris no le faltó reflexión sobre lo sucedido en las últimas horas, mientras que a IVO MOREIRA, juez de fútbol, tampoco. Una suerte de respuesta al enfoque de Iris Rondán.

«Mi gran pregunta ¿ Les habrá dado resultado cada vez que hay violencia en el fútbol parar y no arbitrar por uno o dos fines de semana? ¿Cuál es la solución? ¿Les parece que no arbitrar sea una solución? ¿O será un zafe a la realidad? No será una solución penar a los árbitros como se hace con el jugador, dt, delegados? Será que solo son culpables los jugadores y clubes? Como jugador como justifico que el árbitro me haga violencia verbalmente? ¿Quien me respalda si le respondo y me saca roja? Si no cambiamos no esperamos respuestas buenas. Simples preguntas

LA HORA DE IVO MOREIRA»

«Nosotros jamás paramos el fútbol, nosotros que somos criticados ,amenazados y hasta lastimados más de una vez . ¿Que tenemos que hacer o sperar? Que maten a uno o una? Nosotros lo único que hacemos es no arbitrar. Si quieren árbitros, pongan a todos esos que nos critican, nos amenazan. Detrás del tejido. Ahora tu eres una persona que está muy allegada al fútbol y sabes cómo es el sistema. Danos la solución , que nosotros tengamos garantía que vamos arbitrar y no nos va a pasar nada. Que nuestra familia quede tranquila , que vamos a volver. Y repito lo anterior, nosotros no paramos el fútbol, SIMPLEMENTE NO ARBITRAMOS.

Iris Rondán en el mando del Fútbol Femenino. A la cuenta de la presidente, más de una pregunta que se acumula. Podría convenirse que no todas las interrogantes tienen respuesta. Con la violencia, nada es fácil.