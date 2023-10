El consumo de carne en Reino Unido, en mínimos históricos

La noticia ha llegado a la primera página de los diarios generalistas del Reino Unido, que recogen datos del Gobierno, como lo hace The Guardian en su página web, que señalan que el consumo de carne en Reino Unido se sitúa en su nivel más bajo desde que se tienen registros.



Según esta información, en 2022 se consumió una media un 14% menor a la de 2012, debido, señalan, al aumento del coste de los alimentos y a los cambios en los estilos de vida. Así, los británicos comieron menos carne en casa en el año hasta marzo de 2022 que en cualquier otro momento desde 1974, con un consumo medio per capita de 854 g (1,88 libras) a la semana. Eso fue menos que los 976 g del año anterior y los 949 g de 2019-20, antes de la pandemia de Covid-19. Una caída aún



Si nos fijamos en el consumo de carne fresca de vacuno, cerdo y cordero, el descenso en la última década es de un 26%; mientras que el de pollo y otros productos cárnicos bajó un 11%.



Los datos publicados también muestran que hubo una caída en el consumo de carne para llevar de los británicos en 2021-22, y la gente comió menos hamburguesas, kebabs y pasteles de carne en términos de gramos per cápita que en cualquier otro momento desde la década de 1980.