El Consejo Único no deja de proponer

Para el Consejo Único Juvenil, el calendario pactado y desde hoy para jugarse la sexta fecha en el caso de la Divisional A.

Se trata del Campeonato Clausura, tanto en Sub 15 como en Sub 18, con el valor de la entrada en 80 pesos. Desde EL PUEBLO, el pasar revista al fútbol que se viene.

VIERNES 15 DE JULIO

CANCHA DE GLADIADOR

16 hrs. Gladiador – F. Carril. Sub. 15. Árbitros: C. Gómez, I. Moreira, P. Sena.

PARQUE POLICIAL

14 hrs. S. América – S. Eugenio. Sub. 15. Árbitros: M. Revuelta, W. Araujo, C. Fernández.

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: W. Araujo, M. Revuelta, C. Fernández.

SÁBADO 16 DE JULIO

PARQUE RUFINO ARAÚJO

14 hrs. Ceibal – S. Uruguay. Sub. 18. Árbitros: F. Caffree, J. Caffree, J. Suárez.

16 hrs. Sub. 15. Árbitros: J. Caffree, F. Caffree, J. Suárez.

DOMINGO 17 DE JULIO

CANCHA DE NACIONAL

14 hrs. Nacional – Peñarol. Sub. 18. Árbitros: R. González, J. Suárez, C. Loetti.

16 hrs. Sub. 15. Árbitros: J. Suárez, R. González, C. Loetti.

MARTES 19 DE JULIO

PARQUE CARLOS AMBROSONI

19 hrs. R. Plate – Universitario. Sub. 15. Árbitros: I. Sañudo, M. Revuelta, R. Portela.

21 hrs. Sub. 18. Árbitros: M. Revuelta, I. Sañudo, R. Portela.