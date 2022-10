El Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña de Fútbol, en un fenómeno en sí mismo, a partir de las tres divisionales y los cientos de jugadores que se acumulan en cada temporada de acción. Al CUJ suelen no faltarle complejidades, porque no siempre disponen de campo de juego, porque no siempre es posible variar de escenarios cuando algunos de ellos tiene que ser descartados por una determinada situación y porque a la hora de los seleccionados, la colisión se produce entre clubes y quienes lideran el ciclo, con disputas en la órbita de OFI.

Pero un caso no es menor: actualmente el Consejo Único Juvenil incluye solo a tres neutrales: Miguel Rognoni, Laura Custodio y Carlos Fraga. Por razones de salud se alejó de la función, Ángel Ávalos. Desde el año pasado asumió el rol de neutral, Carlos Fraga, exfutbolista de Quinta Avenida-Treinta y Tres. El mismo nombre y apellido del actual presidente del Colegio de Jueces.

**********

En horas del mediodía con EL PUEBLO como receptor, un exneutral del Consejo Único Juvenil (también del Consejo Superior), planteaba una situación en el tiempo y que se relaciona con el presente, «porque de algo no hay dudas: el Consejo Único Juvenil es peor que el Consejo Superior. Son tres divisionales, no siempre es fácil contemplar el interés de todos, la fijación de las canchas es un problema en sí mismo y a la hora de jugar, las distorsiones no faltan cuando en paralelo aparece la actividad de los clubes y de las selecciones en la categoría que fuese. Porque en este medio pareciese que, a nivel de juveniles, no pelear por ser campeón es un fracaso».