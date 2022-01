El conmovedor caso de Abel Pereira: 160 kilómetros por día para jugar en la Agraria

En fútbol no todo trasciende. Porque en definitiva más allá de 11 jugadores integrando un equipo titular o el plantel en general sobre el que se recuesta un objetivo, es posible que algunas historias DE FÚTBOL Y VIDA, sean puntuales. Los contextos humanos se abrazan a una causa y la Liga de las Colonias Agrarias, es capaz de producir situaciones no tan habituales.Ahí está el nombre y ahí está su actitud. Se llama ABEL PEREIRA, quien fue el centrodelantero del seleccionado en el partido de primera hora ante Litoral de Paysandú. Abel juega en Barrio Albisu y fue convocado a integrar el núcleo que lideran Miguel Villarruel y Martín Texeira.Todos los días para ir a practicar, debe recurrir a la moto que lo traslada. Son 80 kilómetros y 80 kilómetros de vuelta. Así todos los días. Mucho más allá de las condiciones del clima y con tramos de la ruta que no son las mejores, al delantero no le falta constancia y entrega por la causa: su asistencia es puntual y su caso no deja de ser mencionado como rescate.Cuando hubo quienes no aceptaron integrar el combinado de la Liga de las Colonias Agrarias por el motivo que fuese (no fueron pocos), Abel Pereira es parte de la actitud opuesta.Querer jugar, querer ser, en este caso, es profundizar el sentimiento de adhesión.



LOS VAIVENES DE JUAN

Otro caso para tener en cuenta en Liga Agraria, que hace a lo anecdótico: Juan Rodríguez, quien junto a Cristian Lima /(exGladiador), conformó el doble «5» ante los sanduceros en el primero de los dos partidos afrontados. En la última edición en que se enfrentaron Salto Capital y Salto Interior (básicamente Liga Agraria), Juan fue el golero, para ya en el partido siguiente convertirse en delantero. Ahora es uno de los volantes de remarcada trascendencia.

UN TAL SANTIAGO SOSA

En la medida que se recorran algunos nombres del plantel que asumirá la representación del fútbol salteño desde el 12 de febrero, el desconocimiento puede plantearse. Ocurre que determinados jugadores por primera vez acceden a un seleccionado para afrontar un Campeonato del Litoral. Con EL PUEBLO, Martín Texeira, ayudante técnico de Miguel Villarruel, enfoca el nombre de SANTIAGO «Toto» SOSA, «porque tiene unas condiciones especiales, con una gran capacidad de dribling. Es un diamante en bruto y que hay que pulir. Pero uno lo ve en la cancha, y comprueba que es distinto, porque maneja conceptos que no son tan comunes». Por lo tanto, otro jugador para encarpetar. Santiago…el «Toto» de la Agraria.