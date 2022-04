El COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA que tiende a esclarecer «Pretendió hacer responsable de sus propias y equivocadas decisiones a los demás Clubes e integrantes del Consejo»

Los cinco restantes clubes de la Liga Salteña, a excepción hecha de Universitario claro está, elaboraron una carta remitida a EL PUEBLO en este caso y con destino a la opinión pública, donde plantean una toma de posición en relación a recientes hechos de notoriedad.

En el caso de la entidad roja, imposibilitada de presentarse en dos categorías juveniles, generando ello la posición de las restantes instituciones, en cuanto a no admitirla como una más para la disputa del Campeonato Salteño a nivel de Primera División. Ello de acuerdo a lo que dictan las normas vigentes.

Días pasados desde la Comisión Directiva de Universitario que preside el Cr. Edgardo Revello, la buena nueva, con los rojos alcanzando la solución en esas dos categorías, por lo que jugar en Primera División, una consecuencia sin más trámite.

UN TIEMPO QUE SE PROLONGA

El hecho es que en la Liga, surgió la reconsideración de lo votado, el no aceptar a Universitario en Primera, en función de la razón aludida. Aunque finalmente los rojos se sumarán como uno más, en las restantes instituciones flotó determinada decepción y bronca.

En esa medida lo traslucen en el comunicado, con una sentencia sobre la mesa: «Universitario pretendió hacer responsable de sus propias y equivocadas decisiones a los demás Clubes e integrantes del Consejo».

Los clubes restantes pasaron a avalar todo lo actuado por el Cuerpo de Neutrales, aflorando un respaldo sin más trámite.

Es del caso la reproducción textual de la nota remitida a este medio.

«Ante los hechos acaecidos recientemente en la Liga Salteña de Básquetbol, los clubes firmantes decimos que:

1- En el año próximo pasado el Club Universitario solicita no jugar en la categoría U19, por lo cual el Consejo, teniendo en cuenta que salíamos de una inactividad pronunciada producto de la pandemia, accedió a contemplar dicha situación irregular estatutariamente en forma excepcional, con el fin de mantener a todas las instituciones juntas en actividad y dándole además tiempo suficiente para revertir dicha problemática.

2- Este año dicha institución en lugar de buscar una solución a problemas que le son propios los agudizó, ya que intenta no competir en dos categorías formativas. Y lo más grave, pretende hacer responsable de sus propias y equivocadas decisiones a los demás Clubes e integrantes del Consejo.

3- Presenta una carta solicitando se anulen todos los pases de jugadores otorgados anteriormente.

4- El capítulo VIII del Reglamento, en el Art. 48 dice que «es obligatoria para los clubes de la Primera División, la inscripción e intervención de sus equipos en todos los campeonatos salteños y oficiales, tanto en primera como en formativas». En el Art. 49 dice que «la no inscripción de un club en torneos previstos en el Art. 48 determinará automáticamente la pérdida de la afiliación de la entidad responsable».

5- Los Clubes y Neutrales actuaron de acuerdo al Estatuto vigente de la Liga Salteña de Básquetbol.

6- De hecho, y como consecuencia, las Instituciones firmantes respaldamos firmemente a TODO el Consejo de Neutrales, resaltando el excelente trabajo realizado hasta la fecha para bien de todo el básquetbol salteño».-

(Siguen firmas)