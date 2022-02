El complejo se volvió agrario

No es la primera vez que MILTON ALBERNAZ y flía asumen una actitud entre deportiva y humana, porque después de todo el ahora nuevamente directivo de Gladiador, es parte de la pasión futbolera. No por otra razón el sábado a la tarde, toda la embajada de Liga de las Colonias Agrarias de Salto, acudió para compartir la merienda y aguardar la hora del partido debut ante Artigas. En las instalaciones del COMPLEJO ESPAÑA, la captación de esta nota gráfica para compartir desde EL PUEBLO a solicitud de la propia dirigencia de Liga Agraria.Una forma de destaque y gratitud hacia Milton Albernaz, quien no es de los que vacila cuando se trata de tender una mano solidaria en situaciones como estas. ¡Vale la pena el apunte! Sobre todo porque Liga Agraria necesita de amparos o actitudes a este nivel.