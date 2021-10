El Comando de Jefatura de Policía da las cartas y no quiere enfrentamientos

Variando horarios; Sud América y Gladiador desde las 19.30′

El lunes a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, la decisión fue una con respecto a los horarios en el Parque Ernesto Dickinson, el próximo domingo en el marco de la octava fecha del Campeonato Apertura en la «A».



Hora 14.45′- Sud América vs Gladiador.

Hora 17- Ceibal vs Ferro Carril.

Pero el hecho es que en la tarde de la víspera la comunicación surgió desde el tesorero, José Luis «Pipilo» De los Santos a EL PUEBLO, para especificar respecto a la variante impuesta desde Jefatura de Policía y «por razones de seguridad».

Por lo tanto, el partido de primera hora será el de CEIBAL vs FERRO CARRIL desde las 16.45′, mientras SUD AMÉRICA vs GLADIADOR a segunda hora: 19.30′.

Nótese que entre el final de un partido y el otro, los minutos no son pocos, justamente a los efectos de desagotar la Tribuna España, teniendo en cuenta que a primera hora será utilizada por Ceibal y a segunda hora por Sud América. Bien claros: una manera de mirar enfrentamientos de hinchas.

Frente a casos como estos, desde la Liga tan solo se acata la decisión, en el entendido que quien marca las pautas de la seguridad, es el Comando.

La dirigencia del fútbol sabe bien ya desde algunos años, que «con el tema de la seguridad no se tranza». A su vez el hecho que el primer partido se juegue a partir de las 16.45′, puede potenciar la asistencia de quienes van con destino a la tribuna del Este, donde el sol suele impactar y generar una temperatura ambiente superior. No sucede tanto en la Tribuna España.

En definitiva, la variante parece sumar al doble espectáculo del domingo en el estadio, con dos partidos puntualmente gravitantes: lo que supone el duelo de barrios vecinos entre Sud América-Gladiador y todo el bagaje emotivo que es capaz de generar Ceibal y Ferro Carril.