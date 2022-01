¿El «Colo» trico?

Nacional lleva varios días realizando gestiones por Juan Ignacio Ramírez, quien está a préstamo de Liverpool en el Saint-Étienne de Francia. El contrato de cesión con el equipo francés que marcha último en la Ligue 1 está estipulado hasta el 30 de junio, pero concluirá antes. El goleador mercedario de 24 años no está a gusto y no ha podido adaptarse a la liga francesa, por lo que desea retornar al país. En particular desea jugar el primer semestre del año en Nacional para compartir vestuario con su hermano, Santiago Ramírez. El «Colo» bien próximo a Nacional.