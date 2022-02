«El club que me vio crecer y que me enseñó a ganar»

Richard Suárez y la vuelta a D. Artigas

«De vuelta al club de mis amores, al que me vio crecer y que me enseñó a ganar, a dar vueltas olímpicas. Hoy nuevamente la comisión directiva actual confía en nuestro trabajo y en el de Julio Rivero, mi amigo y en el mío. Hoy volvemos a ser los entrenadores de nuestro querido club Deportivo Artigas y prometemos dejar todo de parte nuestra para poner a nuestro club donde merece estar, siempre en la principal divisional A de Salto. Hay un buen plantel, queremos contar con todos más algunos compañeros que se van a integrar en busca del ansiado ascenso. A la familia del «Depo» le pedimos el apoyo incondicional, que no los vamos a defraudar».

RICHARD SUAREZ, supo de tiempos en Salto Uruguay. Incluso fue Campeón Salteño, sobre finales de la década de los 90. Pero no hay caso: Richard y Deportivo Artigas es la unidad de los afectos. Por eso ahora que fue anunciado como director técnico en Deportivo Artigas, admite a «el club que me vio crecer».

En el 2021, el descenso a la «B». En este año, la propuesta es terminante: volver. La historia registra a Deportivo Artigas ganando Campeonatos Salteño y siendo por una vez vicecampeón del Interior. Richard también sabe de esa historia. Y bien que la sabe.