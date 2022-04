«El ciclismo uruguayo tiene riesgo  de desaparecer»

-Con solo una palabra, ¿es posible definir la actual realidad del ciclismo uruguayo?«Claro, sin dudas. Mal».-¿Mal?«Estamos mal. Estamos en caída libre. En todos los sentidos»-¿Cuáles son esos sentidos? O aspectos.«A nivel dirigencial, publicitario, organizativo.

Son aspectos demasiado claves».-Ya ves por ejemplo la realidad de Salto. Ni Rutas ni la Vuelta llega y nos vamos vaciando de ciclistas….«Soy de los convencidos que cada una de las Intendencias tendría que tender una mano, para que cada departamento sustente un equipo. Pero quiero ser claro: no hablo que banque todo, sino que aporte lo que a ese equipo le falta para funcionar y que a través del ciclismo, la Intendencia también tenga visibilidad en los medios.Esto debiera ser un día y vuelta».-Podes admitir que la difusión del ciclismo se ha limitado, ¿de acuerdo?«No existe la menor duda. Por eso la Secretaría Nacional del Deporte tendría que declararlo de interés general. El ciclismo necesita a través de sus autoridades ir a la televisión y no que la televisión venga. La difusión se plantea en Rutas y en la Vuelta, pero durante el año, ¿qué? ¿dónde?. Si yo quiero tener una información de ciclismo, ¿a dónde voy y quien me la da?. No existe aporte publicitario, porque esa publicidad no se ve. No hay medios que la reflejen. Y el tipo quiere que su publicidad se vea. Si no la ve, no hay aporte. Por eso digo que estamos en caída libre»-Solo cabría pegarse una vuelta por las colecciones de diarios de antes…..«Y sí. Lo vivimos nosotros. Las coberturas que los diarios desarrollaban con enviados especiales. Cual quería tener la mejor foto o la mejor crónica. Todo eso terminó»-Hay pasados que no vuelven.«Pregunto que es posible rescatar. Por eso digo que si aquí no existe un giro de tuerca drástico, el ciclismo tiende a desaparecer. Eso como cosa posible, es doloroso en sí mismo»